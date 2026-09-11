Tắm bao lâu là đủ?

Các chuyên gia cũng chưa có câu trả lời thống nhất cho điều này: người cho rằng tắm 5-10 phút là đủ, số khác thậm chí cho rằng chỉ cần 3 phút.

Tắm lâu có thể mang lại cảm giác thư giãn, chưa chắc đã tốt. Ảnh: Yaroslav Shuraev/Pexels.

Theo khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu Harris Poll với hơn 2.000 người trưởng thành tại Mỹ, mỗi lần tắm của người dân xứ sở cờ hoa kéo dài trung bình 16,1 phút. Với Gen Z (sinh năm 1997-2012), con số này lên tới 21 phút. Khoảng 1/3 người Mỹ thường xuyên tắm lâu hơn 15 phút.

Tiến sĩ Nada Elbuluk, giáo sư da liễu lâm sàng tại Đại học Nam California (Mỹ), nói với HuffPost rằng mọi người chỉ cần tắm bằng nước ấm trong 5-10 phút. Những người có làn da khô hoặc mắc bệnh chàm nên rút ngắn thời gian xuống khoảng 5 phút.

Tắm lâu bằng nước nóng có thể lấy đi lớp dầu tự nhiên trên da và ảnh hưởng đến hệ microbiome của da (tập hợp hàng nghìn tỷ vi sinh vật sinh sống trên và bên trong cơ thể con người). Vì vậy, thứ khiến chúng ta cảm thấy thư giãn sau một ngày dài cũng có thể là điều mà làn da muốn bạn ngừng làm, theo VICE.

Mọi người đang tắm quá lâu

Nhà khoa học môi trường Pablo Pereira-Doel còn đưa ra một con số khiêm tốn hơn. Ông nói với Daily Mail rằng 3 phút là đủ để làm sạch cơ thể, cộng thêm 2 phút nếu cần gội đầu.

Nghiên cứu của ông cũng phần nào lý giải tại sao mọi người thường ở trong phòng tắm lâu đến vậy.

“Trong mẫu nghiên cứu của chúng tôi, hơn 4/10 lần tắm diễn ra vì những lý do không liên quan đến vệ sinh - như thư giãn, chăm sóc bản thân hay làm ấm người vào một buổi sáng lạnh”, ông nói.

Chất lượng nước cũng ảnh hưởng đến thời gian tắm. Ảnh: Mariam Antadze/Pexels.

Chất lượng nước cũng ảnh hưởng đến thời gian tắm. Pereira-Doel phát hiện những người sống ở khu vực có nước mềm (nước có hàm lượng khoáng canxi và magie thấp) dành nhiều thời gian dưới vòi sen hơn khoảng 20%. Theo ông, nguyên nhân khá đơn giản: dầu gội tạo bọt tốt hơn, dễ xả sạch hơn và trải nghiệm tắm cũng dễ chịu hơn.

Tắm vào buổi tối và cuối tuần cũng thường kéo dài hơn so với buổi sáng, khi mọi người phải nhanh chóng ra khỏi nhà để đi làm hoặc đi học. Một số nghiên cứu cũng cho thấy không nhất thiết phải gội đầu 2 lần trong mỗi lần tắm. Tuy nhiên, người có da đầu dầu, sử dụng nhiều sản phẩm tạo kiểu hoặc cảm thấy tóc chưa sạch sau lần gội đầu tiên có thể cần gội thêm lần nữa.

Mọi người có lẽ khó giảm thời gian tắm xuống còn 3 phút, ngay cả 5 phút cũng có thể là một mục tiêu khá tham vọng. Nhưng nếu đang dành 16 phút dưới vòi sen, cắt giảm được vài phút có lẽ cũng không phải một ý tưởng tồi.

Hiểu cơ thể để có lối sống lành mạnh

Từ chuyện tắm bao lâu là đủ, có thể đặt ra một câu hỏi lớn hơn: chúng ta hiểu cơ thể mình đến đâu?

Không phải lúc nào những gì khiến chúng ta cảm thấy sạch sẽ, dễ chịu hay “chăm sóc bản thân” cũng là điều cơ thể thực sự cần.

Đây cũng là chủ đề được nhiều cuốn sách về sức khỏe và lối sống khai thác. Thay vì chỉ đưa ra danh sách những việc nên làm để sống khỏe, các tác giả cố gắng giải thích cơ thể vận hành như thế nào và vì sao những thói quen rất bình thường - từ ăn uống, ngủ nghỉ đến vận động - lại có thể tạo ra những tác động đáng kể.

Cơ thể 4 giờ (tựa gốc: The 4-Hour Body) của Timothy Ferriss là một trong những cuốn sách đi theo hướng này. Tác giả đặt mục tiêu tìm kiếm những phương pháp giúp con người cải thiện thể chất và hiệu suất bằng cách thử nghiệm, đo lường và điều chỉnh các thói quen.

Cuốn sách đề cập đến nhiều khía cạnh như chế độ ăn, giảm cân, tập luyện, giấc ngủ và phục hồi. Dù một số phương pháp trong sách mang tính cá nhân và không nên áp dụng máy móc, cách tiếp cận của Ferriss gợi ra một điều thú vị: hiểu cơ thể cũng có nghĩa là quan sát phản ứng của nó thay vì mặc định rằng một thói quen phổ biến luôn tốt.