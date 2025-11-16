Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài xế xe khách vận chuyển gần 12 lượng vàng từ Lào về Việt Nam

  • Chủ nhật, 16/11/2025 06:52 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Nam tài xế xe khách khai nhận vận chuyển gần 12 lượng vàng cho người phụ nữ không rõ lai lịch từ Lào về Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố Ngô Văn Đồng (40 tuổi, trú thôn An Tân, xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”.

van chuyen vang anh 1

Ngô Văn Đồng cùng tang vật. Ảnh: BP

Theo Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, trưa 8/11, tại luồng nhập cảnh phương tiện Nhà Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Nam Giang (thuộc thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng và Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang kiểm tra xe khách 16 chỗ BKS 43H.05665 khi xe này vừa nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe cất giấu 2 miếng kim loại vàng, tổng khối lượng 440,99 gram.

Lái xe Ngô Văn Đồng khai nhận vận chuyển 2 miếng vàng 9999 cho một người phụ nữ Lào nhưng không rõ nhân thân, lai lịch.

Người phụ nữ này giao hẹn nếu Đồng vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, về tới Bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Kết quả giám định tại Phân viện Khoa học hình sự tại TP Đà Nẵng cho thấy, 2 miếng kim loại màu vàng thu giữ của Ngô Văn Đồng là kim loại vàng, trọng lượng 440,99 gram (tương đương với 11,7597 lượng).

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã khởi tố vụ án, bàn giao hồ sơ, tang vật và Ngô Văn Đồng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó hồi tháng 10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cũng phát hiện người đàn ông vận chuyển vàng trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 13h5 ngày 18/10, tại khu vực kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (ấp 4, xã Mỹ Quý), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng nhập cảnh từ Campuchia có dấu hiệu nghi vấn và không xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân.

Qua xác minh, đối tượng là Trần Đình Sâm (SN 1990, ngụ xã Định Quán, tỉnh Đồng Nai).

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo khoác của Sâm có một túi nilon chứa 16 khoanh tròn màu vàng. Đối tượng khai nhận đây là vàng thật.

Kết quả giám định xác định 16 khoanh vàng có tổng khối lượng 299,62 gam, hàm lượng vàng trung bình 99,86%.

Thanh Ba/VTCNews

vận chuyển vàng buôn lậu vàng giá vàng Cửa khẩu

