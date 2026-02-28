Đánh võng trên đường, 2 thanh niên bị phạt nặng

Sau khi clip lạng lách, đánh võng trên tuyến ĐT396 lan truyền trên mạng xã hội, hai thiếu niên sinh năm 2007 đã bị cơ quan công an mời làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc xác minh và xử lý thông tin phản ánh qua các kênh chính thức như Zalo Cục trưởng, Facebook Cục Cảnh sát giao thông và Vnetraffic, Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 5 nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ việc đối với hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường ĐT396 được người dân ghi lại

Ngày 28/2, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng mời hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đến trụ sở làm việc sau khi tiếp nhận video phản ánh hành vi nguy hiểm trên mạng xã hội.

Hai trường hợp được xác định gồm K.V.D (SN 2007, trú tại thôn Bằng Bộ, xã Thanh Miện, Hải Phòng), điều khiển xe mô tô BKS 34AE-075.16 và N.H.H (SN 2007, trú tại thôn Phạm Khê, xã Thanh Miện, Hải Phòng), điều khiển xe mô tô BKS 34F1-244.25.

2 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được mời đến trụ sở cơ quan công an làm việc.

Theo xác minh, vụ việc xảy ra vào ngày 23/2 tại Km31, tuyến đường ĐT396. Hình ảnh trong clip ghi lại cảnh hai thiếu niên điều khiển xe môtô lạng lách, đánh võng trên đường, không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng cho chính bản thân và người đi đường.

Tại cơ quan công an, các trường hợp đã thừa nhận hành vi vi phạm đúng như nội dung video phản ánh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định hai trường hợp vi phạm tổng cộng 6 lỗi gồm: điều khiển xe đánh võng trên đường bộ; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; không có gương chiếu hậu bên trái; không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới và không có giấy phép lái xe.

Cộng dồn các lỗi vi phạm, mỗi trường hợp có thể phải nộp phạt từ khoảng 9 đến trên 12 triệu đồng, chưa kể các hình thức xử phạt bổ sung theo quy định. Đáng chú ý, cả hai đều sinh năm 2007, việc điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, thiếu giấy phép lái xe thể hiện sự thiếu ý thức chấp hành pháp luật, tiềm ẩn nhiều hệ lụy về an toàn giao thông.

Đại diện Phòng CSGT Công an thành phố Hải Phòng cho biết, việc xử lý vi phạm thông qua hình ảnh, clip do người dân cung cấp đang phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi nguy hiểm mà lực lượng tuần tra khó bắt gặp trực tiếp.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân tiếp tục cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm qua các kênh chính thức để lực lượng chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, qua đó nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên.