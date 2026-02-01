Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế xe khách ở Gia Lai bị hành hung giữa đường

  • Chủ nhật, 1/2/2026 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn clip 55 giây cho thấy xe khách 16 mang biển số 77F-002.xx của nhà xe H.T dừng lại trên đường, sau đó một người chạy ra, lao vào hành hung một tài xế xe khách khác.

Người dùng mạng xã hội Facebook vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tài xế lái xe khách bị một người đàn ông mở cửa đánh tới tấp.

Theo đó, ngày 31/1, tài khoản Facebook “NHÀ XE K.H” đăng tải thông tin cho rằng tài xế nhà xe này bị “xe khách H.T tạt đầu xe, đánh tài xế. Đoạn clip dài 55 giây ghi lại cũng cho thấy chiếc xe khách 16 mang biển số 77F-002.xx của nhà xe H.T dừng lại trên đường, sau đó một người chạy ra, lao vào hành hung.

Hanh hung anh 1

Sau khi được đăng tải, clip thu hút hàng chục nghìn lượt xem, tương tác. Nhiều người bày tỏ bất bình với lối hành xử hung hãn, bạo lực của người đàn ông nêu trên.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Khắc Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải hành khách K.H, xác nhận người bị hành hung trong vụ việc trên là tài xế của doanh nghiệp, tên T.V.H (SN 1985, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Theo ông Hoàng, sự việc xảy ra vào lúc 8h34 ngày 31/1, khi đó tài xế H. đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường Tây Sơn (đoạn qua phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) theo hướng Quy Nhơn - Hoài Nhơn. Trên đường đi, xe khách này bất ngờ bị tài xế xe khách 16 chỗ của nhà xe H.T ở phường Tam Quan, tạt đầu xe, hành hung.

“Tôi đã hỏi lại tài xế của mình xem trước đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn hay va chạm gì không, nhưng tài xế khẳng định không có”, ông Hoàng nói đồng thời cho biết cũng đang nhờ người tư vấn pháp luật để có đơn tố cáo và gửi đến cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

Nữ cư dân bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội phải nhập viện

Chị N.T.H. (44 tuổi), nạn nhân trong vụ hành hung xảy ra tại hành lang chung cư CT5-DN2 Trần Hữu Dực (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), cho biết sáng 9/1 chị đã đến bệnh viện.

22:10 9/1/2026

Người phụ nữ ép nữ sinh quỳ giữa phố ở Hà Nội

CSĐT Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự Phương Thị Nga, đối tượng có hành vi lấy trộm gói hàng của một nữ sinh, khi cô gái này xin lại đã hành hung, ép nạn nhân quỳ xin lỗi.

06:47 23/12/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/clip-tai-xe-xe-khach-o-gia-lai-bi-hanh-hung-giua-duong-gay-phan-no-mang-xa-hoi-post1817656.tpo

Trương Định/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hành hung Gia Lai Tài xế Hành hung Gia Lai Giao thông Xe khách

    Đọc tiếp

    Xe tai mat lai, lat ngang tren deo Da Trang hinh anh

    Xe tải mất lái, lật ngang trên đèo Đá Trắng

    3 giờ trước 18:04 1/2/2026

    0

    Xe tải đi trên quốc lộ 6 qua đèo Đá Trắng, tỉnh Phú Thọ, mất lái khi vào khúc cua xuống dốc, né liên tiếp 4 phương tiện trước khi đâm vào vách núi, lật ngang.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý