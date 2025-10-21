Tài xế vi phạm nồng độ cồn giả vờ mất trí, liên tục nói 'không nhớ gì'

Khi CSGT lập biên bản và yêu cầu cung cấp thông tin, người đàn ông này tỏ ra lơ ngơ, giả vờ mất trí, chỉ khai tên là H.V.S và liên tục than: “Tôi không nhớ gì cả, tôi không biết gì cả, chỉ biết sang nhà cháu chơi, giờ đang đi về nhà.”