Tài xế ôtô liên tục chèn ép, tông xe máy khiến thai phụ ngã xuống đường

Công an phường Lào Cai mời nữ tài xế ôtô VF3 lên làm việc để xác minh vụ chèn ép, tông xe máy khiến phụ nữ mang thai 6 tháng ngã xuống đường.

Sáng 3/11, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) xác nhận, Công an phường Lào Cai mời nữ tài xế lái ôtô VinFast VF3 lên làm việc để xác minh vụ việc chèn ép, tông xe máy trên đường Hoàng Liên.

Theo lãnh đạo UBND phường Lào Cai, sự việc xảy ra ngày 1/11. Nguyên nhân và diễn biến cụ thể đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh ôtô VF3 liên tục áp sát, chèn ép xe máy do một phụ nữ cầm lái. Người đi xe máy phải di chuyển lên vỉa hè để tránh.

Sau đó, hai bên dừng lại và xảy ra tranh cãi. Khi người phụ nữ tiếp tục lái xe máy trên vỉa hè, chiếc ôtô cũng di chuyển theo. Đến khu vực ngã tư, khi xe máy đang dừng, ôtô bất ngờ lao tới, tông vào phía sau khiến người phụ nữ ngã xuống đường.

Bức xúc vì bị tông ngã, người phụ nữ đi xe máy tiến đến mở cửa ôtô phía ghế phụ. Một nam thanh niên ngồi bên trong xuống xe, định tấn công người phụ nữ. Lúc này, nữ tài xế cũng rời khỏi ôtô, lao vào xô đẩy người đi xe máy. Vụ việc chỉ chấm dứt khi một người đàn ông xuất hiện can ngăn. Sau đó, nữ tài xế ôtô rời đi.

Ôtô con tông xe máy khiến phụ nữ mang thai ngã xuống đường ở Lào Cai.

Anh Mai Văn Chương (trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), người đăng tải đoạn clip, cho biết người phụ nữ xuất hiện trong video là vợ anh, chị P.T.T., đang mang thai tháng thứ 6.

Theo anh Chương, khoảng 14h50 ngày 1/11, vợ anh lái xe máy trên đường Hoàng Liên thì xảy ra tình huống suýt va chạm với ôtô VinFast VF3 mang biển kiểm soát 24A-376.xx.

Anh Chương cho biết, chiếc ôtô bất ngờ rẽ từ vị trí đỗ ra đường chính nhưng không bật tín hiệu chuyển hướng, khiến vợ anh suýt đâm vào xe. Sau đó, chị T. nhìn về phía tài xế ôtô rồi tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, nữ tài xế sau đó lái xe vượt lên, liên tục chèn ép xe máy của chị T. Khi đến trước cửa hàng sửa chữa điện thoại gần ngã tư có đèn tín hiệu giao thông, hai bên dừng lại và tranh cãi.

Theo chia sẻ của anh Chương, vợ anh phải đưa xe máy lên vỉa hè để tránh ôtô. Khi chị T. dừng chờ đèn đỏ, chiếc ôtô tiếp tục đuổi theo và tông vào xe máy khiến chị ngã xuống đường.

Sau sự việc, chị T. được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai để điều trị. Anh Chương cho biết gia đình lo ngại sự việc ảnh hưởng đến thai nhi.

Người chồng thông tin đã đến Công an phường Lào Cai trình báo, đồng thời mong muốn cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.