Băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, người đàn ông bị ôtô tông tử vong

Sáng 2/11, một người đàn ông chạy qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ôtô tông trúng, dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 cùng ngày, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua địa phận thành phố Hà Nội.

Vào thời điểm trên, ôtô mang biển kiểm soát 18A-747.XX lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, theo hướng từ Ninh Bình đi Hà Nội. Khi đến khu vực gầm cầu vượt Thường Tín (xã Hồng Vân) bất ngờ đâm trúng người đàn ông băng qua đường.

Tại hiện trường, vụ việc khiến người đàn ông văng xa, tử vong tại chỗ. Ôtô con bị hư hỏng phần đầu.

Vụ việc xảy ra tại làn tốc độ tối đa 100 km/h, sát dải phân cách giữa khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết vụ tai nạn.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.