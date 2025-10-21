Tài xế ôtô hất văng cảnh sát giao thông lên nắp capo

Một tài xế ở Nghệ An không dừng xe theo hiệu lệnh, điều khiến ôtô đâm trực diện, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo.

Chiều 20/10, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Trường Vinh (Thành phố Vinh cũ).

Phát hiện thấy xe ôtô biển số 37A-644.42 đang di chuyển trên đường Nguyễn Phong Sắc có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh dễ gây ùn ứ giao thông.

CSGT phải bám vào nắp capo.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ hướng dẫn cho người điểu khiển xe di chuyển theo hướng khác. Thay vì chấp hành, tài xế xe 37A-644.42 vẫn tiếp tục tăng ga di chuyển về phía trước. Tài xế lái xe là Lê Thành Công (sinh năm 1980 trú tại Khối Tân Nam, Trường Vinh) đã đâm trực diện vào thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, hất lên nắp capo xe rồi tiếp tục rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Nam tài xế này chỉ dừng lại do ùn tắc giao thông, không tiếp tục di chuyển được. Tổ công tác cùng với người dân khống chế đối tượng đưa vào trụ sở Công an phường Trường Vinh để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.