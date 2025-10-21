Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế ôtô hất văng cảnh sát giao thông lên nắp capo

  • Thứ ba, 21/10/2025 06:46 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Một tài xế ở Nghệ An không dừng xe theo hiệu lệnh, điều khiến ôtô đâm trực diện, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo.

Tài xế ôtô liều lĩnh hất văng CSGT lên nắp capo Chiều 20/10, một tài xế ở Nghệ An không dừng xe theo hiệu lệnh, điều khiến ôtô đâm trực diện, hất cảnh sát giao thông lên nắp capo.

Chiều 20/10, thiếu tá Nguyễn Văn Thọ - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại ngã tư đường Nguyễn Phong Sắc giao đường Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Trường Vinh (Thành phố Vinh cũ).

Phát hiện thấy xe ôtô biển số 37A-644.42 đang di chuyển trên đường Nguyễn Phong Sắc có dấu hiệu rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh dễ gây ùn ứ giao thông.

Hat vang CSGT Nghe An anh 1

CSGT phải bám vào nắp capo.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ hướng dẫn cho người điểu khiển xe di chuyển theo hướng khác. Thay vì chấp hành, tài xế xe 37A-644.42 vẫn tiếp tục tăng ga di chuyển về phía trước. Tài xế lái xe là Lê Thành Công (sinh năm 1980 trú tại Khối Tân Nam, Trường Vinh) đã đâm trực diện vào thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, hất lên nắp capo xe rồi tiếp tục rẽ trái vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Nam tài xế này chỉ dừng lại do ùn tắc giao thông, không tiếp tục di chuyển được. Tổ công tác cùng với người dân khống chế đối tượng đưa vào trụ sở Công an phường Trường Vinh để xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyên nhân ôtô tông hàng loạt xe máy, hất văng người xuống đường

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế trong vụ ôtô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường ở Lâm Đồng khai nhận do buồn ngủ.

19:20 25/8/2025

Cô gái bị tàu hỏa húc văng khi đi bộ qua đường ray

Một người phụ nữ trong lúc đi tập thể dục buổi sáng đã bị tàu hỏa hất văng khi người này đang đi vượt qua đường ray.

17:16 14/5/2025

Ôtô tông hàng loạt xe máy, hất văng một người xuống đường

Chiếc ôtô bất ngờ lao sang phần đường ngược chiều, tông trực diện một người dân trên vỉa hè rồi hất văng hàng loạt xe máy, khiến nạn nhân ngã xuống đường bị thương nặng.

12:15 24/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay

https://vtcnews.vn/tai-xe-o-to-khong-chap-hanh-hieu-lenh-hat-vang-csgt-len-nap-capo-ar972211.html

Trần Lộc/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Hất văng CSGT Nghệ An Nghệ An Tài xế Nghệ An Hất văng CSGT Cảnh sát giao thông CSGT Nghệ An CSGT hất capo

    Đọc tiếp

    Tin bao Fengshen moi nhat hinh anh

    Tin bão Fengshen mới nhất

    33 phút trước 07:07 21/10/2025

    0

    Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 12 Fengshen và cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung trong những ngày tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý