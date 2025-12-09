Tài xế làm rơi đá trúng xe khách gây chết người rồi bỏ chạy

Theo chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 28B, các xe của nhà thầu đang được tập hợp để điều tra, nhưng vẫn chưa tìm ra được tài xế xe tải làm rơi đá gây chết người.

Đại diện chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 28B (Ban 5, Bộ Xây dựng) cho biết đơn vị đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng để tìm ra tài xế lái xe tải làm rơi đá trúng xe khách, khiến một du khách người Nga tử vong.

"Đơn vị chúng tôi làm việc với cơ quan chức năng cả ngày hôm nay, nhưng vẫn chưa tìm ra được tài xế và phương tiện kia. Toàn bộ đội xe của nhà thầu thi công cũng tập hợp về trụ sở Công an xã Phan Sơn để làm việc, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả", vị này nói.

Chiếc xe khách bị đá rơi trúng khiến một du khách nước ngoài tử vong.

Dự án nâng cấp quốc lộ 28B trải dài và nhiều đơn vị thi công. Nơi xảy ra vụ việc thuộc khu vực thi công của Công ty 368, đã thảm nhựa xong. "Do vụ việc xảy ra từ sáng sớm, nhiều xe cộ qua lại và xe gây ra tai nạn cũng như xe khách đều không thông báo, nên chúng tôi không hề hay biết. Ngoài ra, trên xe khách cũng không có camera hành trình nên việc truy tìm tài xế, phương tiện gây tai nạn là rất khó khăn", đại diện Ban 5 chia sẻ.

Trước đó, trưa 8/12, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ chiếc xe tải chở vật liệu (đá để thi công nâng cấp quốc lộ 28B trên đèo Đại Ninh) làm rơi đá trúng xe khách khiến một du khách nước ngoài tử vong và một người khác phải đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách trong đó có du khách nước ngoài di chuyển từ hướng Phan Sơn - Đà Lạt.

Xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh, thì một tảng đá to khoảng bằng 2 bàn tay người lớn từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống. Tảng đá làm bể kính trước xe khách và rơi trúng 2 người trong xe làm một du khách nước ngoài tử vong, một người khác bị thương nặng.