Tài xế chứng kiến 3 người bị vùi lấp trong tích tắc vì sạt lở đèo

Khi anh Hoàng Văn Công đạp phanh, khối đất đá lớn từ taluy dương đổ ập xuống mặt đường ngay trước mũi xe anh, vùi lấp 3 người phía trước.

Khoảnh khắc đất đá đổ ập xuống đường, vùi lấp 3 người vì sạt lở đèo Chiều 14/12 xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, khiến 3 người tử vong.

Sáng 15/12, gần một ngày sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại km 124+300 trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã Mai Châu (tỉnh Phú Thọ), anh Hoàng Văn Công (sinh năm 1980, tài xế lái xe dịch vụ tại Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh là một trong những tài xế may mắn thoát nạn trong vụ việc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Công cho biết chiều 14/12, anh điều khiển xe 16 chỗ chở nhóm khách tham quan từ Mộc Châu về Hà Nội. Đến đèo Thung Khe (đèo Đá Trắng), một số công nhân đang sơn lại vạch kẻ đường nên các phương tiện di chuyển chậm.

Khi sắp tiến sát hiện trường xảy ra sự việc, anh Công quan sát thấy vài hòn đá nhỏ trượt theo taluy dương, rơi trúng người một công nhân đang đứng bên đường khiến người này khuỵu xuống.

"Theo phản xạ, tôi đạp phanh, đang đắn đo có nên đi tiếp hay không thì hàng nghìn mét khối đất đá bất ngờ đổ ập xuống. Tôi hoảng hốt, nhanh chóng cho xe lùi lại", anh kể, mô tả lượng đất đá lớn tràn ra mặt đường ngay trước mũi xe anh.

Lúc này, 9 hành khách trên xe anh Công bắt đầu bối rối, hoảng sợ. Chung cảm xúc khi vừa tận mắt chứng kiến sự việc song nam tài xế cố gắng bình tĩnh, trấn an hành khách. Anh cho xe lùi lại thêm khoảng 10 m để đảm bảo an toàn và quan sát tình hình. Bên ngoài, một số tài xế và công nhân cũng đã nhanh chóng gọi điện báo cơ quan chức năng.

Đầu xe của anh Công bị xây xước, móp méo do đá văng mạnh vào.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, anh Công hỏi thăm người dân địa phương về lối đi khác gần đó và quyết định rời đi sau khoảng 10 phút để đảm bảo lộ trình, tránh gây thêm ách tắc. Vốn đoàn khách dự định trên đường về rẽ sang Hòa Bình (cũ) thăm thú, song vì sự việc, tất cả quyết định về ngay trong ngày.

"Khoảng 20h30, tôi về tới Hà Nội và trả khách xong mới dám xem lại camera hành trình. Khoảnh khắc thật đáng sợ, tôi cảm thấy bản thân quá may mắn, thoát chết trong gang tấc", anh nói.

Nhớ lại thời điểm xảy ra tình huống nghiêm trọng, nam tài xế cho biết thời tiết khi đó rất đẹp, không mưa, gió nhẹ và mát mẻ. Khu vực xung quanh cũng không hề có dấu hiệu gì cho thấy có khả năng xảy ra sạt lở.

Làm tài xế lái xe dịch vụ khoảng 10 năm nay, đây cũng là lần đầu tiên anh Công đối mặt sự việc nguy hiểm tới vậy. Chiếc xe anh điều khiển cũng bị xây xước phần đầu, móp biển số xe do đá bắn mạnh vào.

"Với tôi, may mắn nhất là đã thoát nạn trong gang tấc. Thật sự không dám tưởng tượng nếu lúc đó đi lên thêm một chút thì chuyện gì sẽ xảy ra", anh bày tỏ.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vụ sạt lở chiều 14/12 đã làm 3 người bị vùi lấp tử vong, trong đó có 2 công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 và một người dân điều khiển xe máy.

Sáng 15/12, Công an xã Mai Châu cho biết đã tìm thấy toàn bộ nạn nhân và giải phóng mặt đường, thông tuyến giao thông.

