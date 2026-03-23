Tài xế bỏ trốn sau vụ va chạm giao thông khiến người đi xe lăn tử vong

  • Thứ hai, 23/3/2026 12:28 (GMT+7)
Sau vụ va chạm giao thông khiến người đi xe lăn tử vong, tài xế mô tô rời khỏi hiện trường.

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang thụ lý điều tra vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực bãi tắm Mân Thái, đường Hoàng Sa, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, liên quan đến người điều khiển xe mô tô chưa xác định được nhân thân, có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.A.

Theo nội dung vụ việc, khoảng 19h15 ngày 14/3, một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang BKS 43E-395.02 chạy trên đường Hoàng Sa (hướng từ Sơn Trà đi Ngũ Hành Sơn) thì xảy ra va chạm với người điều khiển xe lăn 3 bánh đang lưu thông cùng chiều.

Vụ va chạm khiến người điều khiển xe lăn tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người điều khiển phương tiện cùng chiếc xe mô tô đã rời khỏi hiện trường. Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng chưa xác định được danh tính người điều khiển phương tiện cũng như các tình tiết liên quan, gây khó khăn cho công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Để phục vụ quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị người điều khiển phương tiện và những người có liên quan sớm trình diện để được xem xét, giải quyết. Đồng thời, cơ quan chức năng đề nghị gia đình, người thân hoặc những người biết thông tin liên quan tích cực vận động người điều khiển phương tiện ra trình diện; mọi hành vi che giấu, không cung cấp thông tin hoặc cản trở hoạt động điều tra, sẽ bị xử lý nghiêm.

Cơ quan CSĐT cũng kêu gọi người dân nếu có thông tin, hình ảnh từ camera an ninh, camera hành trình liên quan đến vụ việc hoặc phương tiện nghi vấn, cần nhanh chóng cung cấp để hỗ trợ lực lượng công an sớm làm rõ vụ việc. Thông tin liên hệ: Điều tra viên Phạm Quang Huy, số điện thoại: 0932.428.478; địa chỉ: 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Mọi thông tin người cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Thanh Ba/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

