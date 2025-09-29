Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tài xế bán tải ra trình diện sau vụ tai nạn chết người ở Gia Lai

  • Thứ hai, 29/9/2025 19:25 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra vào rạng sáng 28/9 tại Km1603 (đường Hồ Chí Minh, địa bàn Gia Lai), tài xế xe bán tải đã tới công an trình diện.

Tai xe trinh dien anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 29/9, anh L.V. (SN 2002, trú phường Hội Phú, Gia Lai) đã đến cơ quan công an trình diện sau vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong xảy ra vào rạng sáng 28/9 tại Km1603 (đường Hồ Chí Minh).

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã làm việc với tài xế L.V.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 28/9, anh V. điều khiển xe bán tải 81C-240... lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ ngã tư Lâm nghiệp đến núi Hàm Rồng.

Khi đến đoạn Km1603+100 xe bán tải đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 77F1-353.. do anh P.V.T. (SN 1986, trú phường Hội Phú) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Khi thấy nạn nhân tử vong, anh V. đã rời khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện, tiến hành các thủ tục liên quan để điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên.

Nháy đèn pha, vượt đèn đỏ, tài xế ở TP.HCM bị phạt hơn 20 triệu

Với hai lỗi trên, tài xế xe bán tải ở TP.HCM bị phạt 20,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

14:51 10/9/2025

Xe bán tải nháy đèn pha liên tục gây bức xúc ở TP.HCM

Ôtô bán tải lưu thông trên đường ở TP.HCM, liên tục nháy đèn pha phía sau, gây ảnh hưởng tầm nhìn của các phương tiện đang lưu thông cùng chiều.

11:05 4/9/2025

Ôtô lao vào người đi đường, tài xế bất tỉnh bên trong xe ở Thủ Đức

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ ôtô bán tải tông gãy trụ điện và húc vào xe máy làm một người bị thương xảy ra ở phường Thủ Đức, TP.HCM.

14:11 2/8/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tai-xe-xe-ban-tai-ra-trinh-dien-sau-vu-tai-nan-chet-nguoi-o-gia-lai-post1782374.tpo

Tiền Lê/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tài xế trình diện Gia Lai Tài xế bán tải Tai nạn Gia Lai Tai nạn chết người Tài xế trình diện

  • Gia Lai

    Gia Lai
    • Diện tích: 15.536,9 km²
    • Dân số: 1.359.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 14 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 59
    • Biển số xe: 81

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý