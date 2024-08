Tài xế 'bám đuôi' cô gái đoạn đường dài để thực hiện hành vi hiếp dâm

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tạm giữ hình sự tài xế xe tải đông lạnh Trịnh Văn Nhất (31 tuổi, quê Hà Nam, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra hành vi “Hiếp dâm”. Nạn nhân là chị L. (24 tuổi, quê Kiên Giang, trú tại TP.HCM)

Tại cơ quan công an, Nhất khai nhận trưa 10/8 đã điều khiển xe tải đông lạnh đi mua hải sản tại chợ Bình Điền (TP.HCM) để đưa về TP Vũng Tàu bán lẻ.

Đến khuya 10/8, Nhất đậu xe trên quốc lộ 51, thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Khi ngồi ca bin xe nhìn thấy cô gái trẻ chạy xe máy một mình, Nhất liền điều khiển xe tải chạy theo.

Dù lộ trình về hướng TP Vũng Tàu nhưng thấy chị L. rẽ hướng về huyện Châu Đức, Nhất cũng bám theo. Sau đó, Nhất cho xe tải vượt lên trước và đậu cách vòng xoay Khu công nghiệp Châu Đức khoảng 2 km đợi nạn nhân tới.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Khi cách vòng xoay Khu công nghiệp Châu Đức khoảng 2 km hướng về xã Suối Nghệ, chị L. giật mình phanh gấp bởi có người đứng giữa đường chặn xe, bên lề là chiếc xe tải đeo bám chị cả quãng đường dài.

Trong khi chị L. chưa kịp định thần, Nhất đã lao lên xe, ngồi phía sau lưng chị L. và đe dọa “ngồi yên không tao đâm”. Tiếp đó, đối tượng khống chế và yêu cầu chị L. điều khiển xe máy chở đối tượng đi khoảng 500 m xuống bãi đất trống ở khu đồi cừu Suối Nghệ rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thỏa mãn, Nhất tiếp tục uy hiếp buộc chị L. chở ra lại phương tiện của mình rồi lên xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin trình báo của nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Công an xã Suối Nghệ xác minh, điều tra vụ việc.

Trích xuất camera dọc tuyến đường vào khung giờ nạn nhân lưu thông, công an đã khoanh vùng và xác định đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm chị L. là Trịnh Văn Nhất. Rạng sáng 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức phối hợp với Trạm thu phí Long Phước (thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam) tiến hành bắt giữ đối tượng.

Làm việc với công an, Nhất thừa nhận hành vi khống chế, hiếp dâm chị L. Nhất chưa từng có tiền án tiền sự. Nhất khai bị vợ cấm chuyện chăn gối vài ngày nay nên khi thấy cô gái trẻ chạy xe gắn máy một mình, thì nảy sinh ý đồ hiếp dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức ra quyết định trưng cầu giám pháp y về tình dục của chị L. để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ra quyết định tạm giữ hình sự và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nhất để tiếp tục điều tra.

Theo lời khai của nạn nhân L., đêm 10/8, cô chạy xe gắn máy từ TP.HCM đi huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm người yêu. Do không biết đường nên người yêu gửi định vị để chị L. chạy xe theo chỉ dẫn của bản đồ.

Khi chị L. chạy đến địa phận tỉnh Đồng Nai thì đã khuya, đường vắng xe qua lại. Trên làn đường cùng chiều, chị L. thấy một xe tải chở hàng đông lạnh chạy phía sau. Chiếc xe tải không vượt qua mà cứ bám theo sau chị L. cả quãng đường dài.

Dù phát hiện xe tải có biểu hiện lạ, chị L. bận để ý xem đường đi trên điện thoại nên vẫn điều khiển xe gắn máy chạy tiếp. Đến địa phận phường Mỹ Xuân (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chị L. điều khiển xe rẽ về hướng huyện Châu Đức, thì chiếc xe tải cũng bám theo.

Rạng sáng 11/8, khi chị L. chạy xe gần tới vòng xoay Khu công nghiệp Châu Đức thì bị tấn công. Theo Công an huyện Châu Đức, khu vực xảy ra vụ án khá vắng vẻ, ít nhà dân. Qua lời khai của chị L. về việc ôtô của đối tượng màu xanh, thùng màu trắng và có nghe tiếng máy lạnh hoạt động, công an đã có phương hướng để điều tra.

Công an Châu Đức khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ không nên đi một mình vào đêm khuya. Trường hợp buộc phải ra ngoài ban đêm thì phải thông báo lộ trình, nơi đi và đến cho người thân biết. Quá trình lưu thông ngoài đường, nếu gặp đối tượng khả nghi bám theo thì nên tìm đến chỗ đông người hoặc nhà dân để né tránh đối tượng.

UBND huyện Châu Đức vừa trao giấy khen và phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phá án nhanh vụ “Hiếp dâm”. Theo đó, UBND huyện Châu Đức khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện. Đồng thời khen thưởng các cá nhân, gồm Thượng tá Trần Công Phúc - Phó trưởng Công an huyện, Trung tá Võ Lê Giang - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Đại úy Phạm Văn Tập - Phó trưởng Công an xã Suối Nghệ, Thượng úy Nguyễn Minh Hải và Thượng úy Đoàn Tiến Đạt - cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy.