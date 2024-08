CQĐT tìm người liên quan việc mua bán căn hộ tại dự án Thành An Tower

CQĐT hình sự Bộ Quốc phòng thông báo cho các cá nhân, tổ chức ký Hợp đồng mua bán hoặc Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Dự án Thành An Tower với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding đến trình báo.

Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Tổng Công ty Thành An trong việc thực hiện Dự án Thành An Tower, địa chỉ: Số 21 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, do Tổng Công ty Thành An làm Chủ đầu tư, đơn vị hợp tác kinh doanh là Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình.

Dự án Thành An Tower.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thông báo cho các cá nhân, tổ chức đã ký Hợp đồng mua bán hoặc Văn bản chuyển nhượng Hợp đồng mua bán sản phẩm (căn hộ chung cư) Dự án Thành An Tower (Manhattat Tower) với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình và Công ty Cổ phần (Công ty Cổ phần Quốc tế Holding), nhưng chưa trình báo cơ quan điều tra thì liên hệ ngay với Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, địa chỉ: Số 14A8 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; liên hệ Điều tra viên Trần Văn Sơn để giải quyết theo quy định của pháp luật.