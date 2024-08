Truy tố 15 bị can đưa hối lộ và nhận hối lộ tại Trung tâm 60-04D

Theo chỉ đạo của ông Tú, các đăng kiểm viên đã phân công nhân viên trung tâm đăng kiểm luân phiên ghi lại biển số xe và số tiền các chủ xe chi để được bỏ qua lỗi kỹ thuật.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (đóng tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa) về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Các bị can bị truy tố về tội nhận hối lộ gồm: Lương Minh Tú (43 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D) và 2 nguyên Phó giám đốc là Lê Sơn Tuyền (52 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trần Đức Duy (43 tuổi, ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa). Cùng bị truy tố tội danh trên còn có 9 bị can khác là đăng kiểm viên và nhân viên Trung tâm đăng kiểm 60-04D.

3 bị can khác bị truy tố về tội đưa hối lộ gồm: Lê Tiến Trung (44 tuổi, nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV vận tải Vỹ Khang), Võ Chí Giang (40 tuổi, cựu nhân viên Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn) và Nguyễn Duy Khang (47 tuổi, cựu nhân viên Công ty TNHH vận tải Hà Nguyễn).

Thời điểm cơ quan chức năng khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D vào ngày 10/1/2023.

Theo cáo trạng, vào năm 2022, Tú bàn bạc, chỉ đạo các đăng kiểm viên và nhân viên Trung tâm đăng kiểm 60-04D nhận tiền của các chủ xe. Sau đó, dùng các thủ thuật bỏ qua các lỗi không đạt khi kiểm định để cấp giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Tú còn chỉ đạo Phát gợi ý, nhận tiền của các chủ xe vãng lai đến đăng kiểm tại Trung tâm 60-04D. Sau đó, Phát báo cho các đăng kiểm viên biết để bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi đăng kiểm. Phát được giao nhận tiền hối lộ từ các chủ xe.

Với thủ đoạn như trên, trong năm 2022, Tú và nhân viên cấp dưới đã nhận tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng của các chủ xe để bỏ qua lỗi không đạt tiêu chuẩn. Tú được chia hơn 400 triệu đồng, các bị can còn lại được chia 20-288 triệu đồng.