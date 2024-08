Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 42 tỷ đồng

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ Trần Văn Thành (SN 1976), Đỗ Hữu Toán (SN 1987, cùng ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) và Phan Hồng Nhiên (SN 1975, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 1/2024, Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Thị Hạnh Đào (SN 1988, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) đã móc nối, cấu kết với các đối tượng trên địa bàn huyện Hóc Môn để tổ chức đường dây cá độ bóng đá trên mạng.

Nguyễn Anh Tú lấy tài khoản cá cược cấp đại lý trên trang web bong88.com, chia thành các tài khoản cá cược nhỏ để giao lại cho người khác tham gia cá cược. Tú và các nhóm tổ chức đã lôi kéo nhiều con bạc trên địa bàn tham gia cá cược bằng hình thức cá độ bóng đá.

Công an kiểm tra và xác định vai trò của Nguyễn Anh Tú trong đường dây.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Anh Tú và những người liên quan đều khai nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét số đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ tháng 6/2024 đến khi bị bắt, tổng lượng tiền giao dịch của đường dây này khoảng 42,2 tỷ đồng .

Sách về Pháp luật

Nội dung cuốn sách "Thực hiện pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam" đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về an ninh mạng dưới góc độ của ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; đánh giá thực trạng pháp luật về an ninh mạng ở Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới,.