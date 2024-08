Bắt người phụ nữ chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ

Chiều 13/8, Công an tỉnh Thái Bình thông tin đơn vị này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (SN 2000, trú tại xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, tháng 3-11/2023, Duyên là nhân viên tư vấn thuộc một công ty bảo hiểm nhân thọ trên địa bàn tỉnh. Lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của khách hàng về hợp đồng bảo hiểm, đối tượng đã đưa ra các thông tin giả mạo nhằm thu thập, thay đổi và chiếm đoạt tài khoản khách hàng.

Đối tượng Bùi Thị Duyên tại cơ quan công an.

Duyên đã đặt lệnh chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng để chiếm đoạt của khách hàng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng do công ty bảo hiểm chi trả.

Lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng và bảo mật thông tin liên quan đến các tài khoản bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, nhất là mã xác thực OTP. Khi phát hiện bị mất hoặc bị chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiến hành điều tra, xử lý.

