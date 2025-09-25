Tại sao xu hướng Sinh Lời Tự Động được người dùng Việt ưa chuộng?

Ngày nay, người Việt ngày càng thông thạo hơn về tài chính, nhạy bén hơn với cơ hội sinh lời và càng không chấp nhận để tiền "nằm im" chỉ với mức lãi suất 0,05%/năm.

Lợi thế từ người tiên phong trong lĩnh vực số hóa - sáng tạo, niềm tin từ những giải pháp tài chính vượt trội cho hơn 16,5 triệu khách hàng, mở ra kỷ nguyên Sinh Lời Tự Động, Techcombank không chỉ mang đến một tư duy mới giúp người Việt quản lý dòng tiền một cách an toàn, linh hoạt 24/7, tối ưu giá trị và trải nghiệm mà còn nối dài những thành công với chiến lược khác biệt, "lấy khách hàng là trọng tâm".

Quản lý dòng tiền thông minh: Xu hướng tất yếu

Rõ ràng, ngoài nỗ lực của ngân hàng trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm "Sinh Lời Tự Động" thì sự thay đổi trong hành vi và nhận thức của khách hàng là động lực chính dẫn đến sự phổ biến của làn sóng này.

Khách hàng ngày nay, đặc biệt là thế hệ Gen Y và Gen Z nhanh nhạy với các xu hướng quốc tế luôn tìm kiếm các giải pháp linh hoạt, với kỳ vọng vừa tối ưu hóa khả năng sinh lời của dòng tiền, vừa sẵn sàng chi tiêu 24/7. Sự dịch chuyển này phản ánh nhận thức mới về tiền: không còn chỉ là công cụ giao dịch, mà là tài sản phải "làm việc" hiệu quả mọi lúc mọi nơi.

Thứ hai, sự phát triển của ngân hàng số và "độ sành" công nghệ của người dân là chất xúc tác cho xu hướng này. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam đã đạt 78,1%, đồng thời có hơn 100,7 triệu thuê bao di động sử dụng smartphone.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng đã ghi nhận tỷ lệ giao dịch qua kênh số vượt 90%.

Theo đó, các sản phẩm như Sinh Lời Tự Động tận dụng công nghệ để tự động quét số dư, chuyển tiền nhàn rỗi vào kênh sinh lời, không cần khách hàng phải can thiệp thủ công mà vẫn có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào, theo dõi số dư và quản lý mức sinh lời cụ thể trên ứng dụng di động.

Sự phát triển của ngân hàng số và “độ sành” công nghệ của người dân là chất xúc tác để Sinh Lời Tự động trở thành xu hướng tất yếu.

Thứ ba, lợi ích mà mô hình này mang lại đã giúp củng cố xu hướng này. Đối với khách hàng, lãi suất sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi thông thường (lên đến 4,4%/năm so với 0,1-0,5%), giúp họ có thêm thu nhập mà không mất tính thanh khoản.

Về phía ngân hàng, đặc biệt là các đơn vị có lợi thế công nghệ và hệ thống quản trị, mô hình này giúp tăng tỷ lệ CASA, giảm thời gian và chi phí huy động vốn. Từ thực trạng là một nguồn lực khổng lồ chỉ "nằm im", những khoản tiền bật Sinh Lời Tự Động trở thành nguồn vốn đầu tư gián tiếp cho phát triển sản xuất, kinh doanh… tối ưu lợi ích cho nền kinh tế.

Từ nhiều năm nay, không ít ngân hàng trên thế giới đã phát triển các sản phẩm tài chính cho phép tự động chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang các công cụ tài chính có lãi suất cao hơn như Sweep Account - tiền được tự động quản lí giữa tài khoản tiền mặt chính và tài khoản đầu tư thứ cấp; Multiplier Account - kết hợp giữa tài khoản thanh toán, đầu tư và bảo hiểm…

Có thể nói, việc thị trường tài chính Việt Nam chủ động Việt hóa các sản phẩm đang được ưu chuộng trên thế giới là xu hướng không thể tránh khỏi.

Khi người tiên phong được đón nhận

"Chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm trong hơn 18 tháng để bảo đảm hoàn thiện các tính năng, tính an toàn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế của người Việt", đại diện Techcombank chia sẻ về hành trình ấp ủ đứa con tinh thần và cũng có thể nói là "nước cờ chiến lược" để làm mới cho CASA ngân hàng.

Với mức lợi suất lên đến 4,4%/năm mà vẫn duy trì khả năng thanh toán tức thời, không chia ngăn/ngưỡng, một đồng cũng sinh lời và một ngày cũng sinh lời được coi là bước tiến vượt trội trong ngành ngân hàng, cụ thể là trên tài khoản thanh toán thông thường.

Không chỉ dừng ở hiệu suất sinh lời vượt trội, linh hoạt 24/7 mà còn bảo đảm an toàn về thanh khoản với các lớp bảo vệ đa tầng: Quy định của pháp luật, sự giám sát của NHNN, quy định bảo hiểm tiền gửi cùng hệ thống công nghệ, bảo mật và quy trình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thị trường và khách hàng đã thay đổi lớn với những trải nghiệm thực tế khi dòng tiền đã được "đánh thức" bởi Sinh Lời Tự Động.

Chị Thu Thủy (Hà Nội) cho biết: “Techcombank là thương hiệu uy tín và có nhiều đóng góp cho đất nước, cộng đồng trong nhiều năm qua, do đó tôi cảm thấy rất an tâm khi dùng Sinh Lời Tự Động của ngân hàng - tiền vẫn sẵn sàng chi tiêu bất cứ lúc nào, nhưng lại tự động sinh lời mà tôi không cần làm gì thêm. Vừa an toàn, vừa tiện và vừa lợi nữa!".

Ngoài tính tiện lợi, sự an toàn của sản phẩm này được nhiều khách hàng đánh giá cao. "Chỉ cần để tiền trong tài khoản, nó tự sinh lời và mỗi tháng đều báo cáo lợi nhuận rõ ràng và đầy đủ trên ứng dụng. Tôi chưa từng gặp vấn đề gì với sản phẩm của ngân hàng mà dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất tận tình. Tôi thấy sản phẩm này vừa tiện, vừa hay, lại cực kỳ an toàn. Đúng là công nghệ phát triển là để phục vụ con người!", chị Như Ngọc (TP.HCM) chia sẻ.

Ngoài những "quả ngọt" là sự tin tưởng của khách hàng, Techcombank Sinh Lời Tự Động cũng đã chứng minh sự khác biệt khi vượt qua nhiều đối thủ khác để xuất sắc giành 1 giải vàng và 2 giải đồng cho các hạng mục: Sản phẩm Xuất sắc năm 2025; Sản phẩm Ứng dụng AI Xuất sắc nhất và Sản phẩm Dịch vụ Tài chính Xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế thường niên lần thứ 22 do Stevie Awards tổ chức.

Được mệnh danh là "Oscar trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế", Stevie Awards cùng hệ thống giải thưởng Kinh doanh Quốc tế (International Business Awards® - IBA) là một trong những giải thưởng danh giá và uy tín nhất thế giới dành cho doanh nghiệp.

Cuộc cách mạng “sinh lời” trong ngành tài chính

Cái giá mà Techcombank bỏ ra để làm người tiên phong cũng được đền đáp xứng đáng khi sản phẩm được các "thượng đế" đón nhận nồng nhiệt. Hơn 4,1 triệu khách hàng đã bật Sinh Lời Tự Động cùng nhiều chỉ số tài chính ấn tượng khác từ ngân hàng số của Techcombank đã minh chứng cho điều này.

Đặc biệt, Techcombank Sinh Lời Tự Động cũng đã thúc đẩy sự thay đổi toàn ngành. Bức tranh thị trường về tài khoản sinh lời đã trở nên đa sắc hơn với sự tham gia của gần chục ngân hàng sau đó với nhiều sản phẩm mang những tên gọi khác nhau, và sự khác biệt cũng ở chính những giá trị mà các ngân hàng mang đến cho người dùng.

Dù cơ chế khác nhau, các sản phẩm này đều hướng đến tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng, đồng thời huy động thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế của đất nước trong giai đoạn mới.

Đương nhiên, những ngân hàng dẫn đầu vẫn sẽ tiếp tục với hành trình tối ưu hóa giá trị cho dòng tiền và mang đến những trải nghiệm khác biệt, Bà Nguyễn Vân Linh - Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank cho biết: "Với Techcombank Sinh Lời Tự Động, chúng tôi kiến tạo một sản phẩm tài chính tiên tiến, phù hợp và tối ưu nhất cho nhu cầu thực tế của người Việt. Stevie Awards đã công nhận sự xuất sắc của sản phẩm này trong nỗ lực đem tới cho khách hàng những lợi ích tối ưu nhất, đồng thời cũng là minh chứng sản phẩm Việt hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh với các mô hình tương tự ở khu vực. Với tinh thần 'vượt trội hơn mỗi ngày', chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt những phiên bản mới với những tính năng, tiện ích và khả năng bảo vệ cao hơn nữa trong thời gian tới".

Làn sóng Sinh Lời Tự Động đã mang đến chuẩn mực mới cho ngành tài chính, giống như cuộc cách mạng "Zero Fee" cách đây 10 năm.

Một thập kỷ để xây dựng thói quen thanh toán không tiền mặt và nhanh hơn để Sinh Lời Tự Động định hình lại cách quản lý tài chính cho người Việt: thông minh, an toàn và linh hoạt nhất.