Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Hải trình nghiệt ngã

Với những tình tiết gay cấn như một tiểu thuyết trinh thám, cuốn sách kể lại câu chuyện có thật về vụ đắm tàu Wager của Hải quân Hoàng gia Anh khiến thủy thủ đoàn mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vắng ngoài khơi Chile. Dưới áp lực sinh tồn khắc nghiệt, nội bộ thủy thủ đoàn nhanh chóng rơi vào tình trạng hỗn loạn và giết chóc. Cuối cùng, đoàn chia thành hai nhóm riêng rẽ để trở về Anh.

Xuất bản

Tại sao vùng Caribbean thường xuyên có cướp biển?

  • Chủ nhật, 26/10/2025 13:48 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Caribbean là vùng biển đông đúc, như thể một đại lộ trên đại dương. Nhiều thuyền buôn và cả các thuyền khai thác khoáng sản đều đi qua vùng biển này trên đường giao thương.

Hai trinh nghiet nga anh 1

Vào thế kỷ 18-19, vùng biển Caribbean có rất nhiều đoàn thuyền của cướp biển qua lại. Ảnh minh họa: Một cảnh trong phim Cướp biển vùng Caribbean.

Cuộc xung đột này là kết quả của sự tranh giành không hồi kết giữa các cường quốc châu Âu nhằm mở rộng đế chế. Mỗi nước đều thi nhau chinh phục hoặc kiểm soát những vùng đất ngày càng rộng lớn hơn trên Trái đất, để khai thác và độc chiếm tài nguyên thiên nhiên quý giá và thị trường thương mại của các quốc gia khác.

Trong quá trình đó, họ đã chinh phục và tiêu diệt vô số người bản địa, biện minh cho lợi ích cá nhân tàn nhẫn của mình, bao gồm cả sự phụ thuộc vào việc buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương đang không ngừng mở rộng, bằng cách tuyên bố rằng họ đang truyền bá "văn minh" đến những vùng đất tăm tối của thế giới. Tây Ban Nha từ lâu đã là đế chế thống trị ở Mỹ Latin, nhưng Đại Anh [1], vốn đã sở hữu các thuộc địa dọc theo bờ biển phía đông nước Mỹ, giờ đây đang trỗi dậy và quyết tâm phá vỡ sự kìm kẹp của đối thủ.

Thế rồi, vào năm 1738, Robert Jenkins, một thuyền trưởng tàu buôn người Anh, được triệu tập đến Quốc hội, nơi ông tuyên bố rằng một sĩ quan Tây Ban Nha đã đột kích vào tàu đôi buồm [2] của ông ở vùng biển Caribbean và cắt bỏ tai trái của ông với cáo buộc ông buôn lậu đường từ các thuộc địa của Tây Ban Nha.

Jenkins được cho là đã trưng bày phần tai bị cắt, được ngâm trong một hũ thủy tinh và tuyên thệ "cống hiến sự nghiệp cho đất nước". Sự cố này càng làm dấy lên ngọn lửa trong Quốc hội và giới luận chiến [3], dẫn đến việc công chúng kêu gọi trả nợ máu, một tai đổi một tai và giành lấy phần chiến lợi phẩm béo bở. Cuộc xung đột này sau đó được gọi là cuộc chiến Tai Jenkins.

Giới chức Anh lập tức xây dựng kế hoạch tấn công Cartagena, trung tâm đầu mối của cải thuộc địa Tây Ban Nha. Cartagena là một thành phố Nam Mỹ nằm trên vùng biển Caribbean, nơi phần lớn lượng bạc khai thác từ các mỏ Peru được vận chuyển bằng các đoàn tàu vũ trang đến Tây Ban Nha.

Cuộc tấn công của Anh, với một hạm đội khổng lồ gồm 186 tàu do đô đốc Edward Vernon chỉ huy, được dự định sẽ là cuộc tấn công đổ bộ lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, còn có một chiến dịch khác với quy mô nhỏ hơn nhiều: Nhiệm vụ được giao cho đề đốc Anson.

Với đội hình gồm 5 tàu chiến và một tàu thám trắc, ông cùng khoảng 2.000 binh sĩ sẽ vượt Đại Tây Dương và đi vòng qua Mũi Sừng, với mục tiêu "chiếm đoạt, đánh chìm, đốt cháy hoặc tiêu diệt" tàu địch, đồng thời làm suy yếu các lãnh địa của Tây Ban Nha trải dài từ bờ biển Thái Bình Dương của Nam Mỹ đến Philippines.

Chính phủ Anh, khi lên kế hoạch này, muốn tránh tạo ấn tượng rằng họ chỉ đơn thuần tài trợ cho hoạt động cướp biển. Tuy nhiên, cốt lõi của kế hoạch thực chất lại đòi hỏi một hành động cướp bóc trắng trợn: đánh chiếm một chiến hạm Tây Ban Nha chở đầy bạc nguyên chất và hàng trăm nghìn đồng xu bạc.

Hai lần mỗi năm, Tây Ban Nha cử một chiến hạm như vậy, không phải lúc nào cũng là cùng một tàu, từ Mexico đến Philippines để mua lụa, gia vị và các mặt hàng châu Á khác, sau đó đem bán lại ở châu Âu và châu Mỹ. Những giao dịch này tạo nên các mắt xích quan trọng trong đế chế thương mại toàn cầu của Tây Ban Nha.

[1] Vương quốc Đại Anh (Kingdom of Great Britain, 1707-1800) được thành lập qua Hiệp ước Liên minh năm 1706 và Đạo luật Liên minh năm 1707, hợp nhất hai vương quốc Anh (bao gồm cả xứ Wales) và Scotland. Quốc gia này được quản lý bởi một quốc hội duy nhất tại Westminster, nhưng các hệ thống pháp luật riêng biệt, luật Anh và luật Scotland, vẫn được duy trì.

[2] Tàu đôi buồm (brig) là loại tàu buồm được phân biệt nhờ hệ thống buồm gồm hai cột buồm vuông. Đây là loại tàu buôn hoặc tàu chiến nhỏ phổ biến cho đến cuối thế kỷ 19.

[3] Người viết luận chiến (pamphleteer) chuyên viết và xuất bản các bài luận ngắn về chính trị - xã hội nhằm mục đích tác động dư luận.

David Grann/ Huy Hoàng Books & NXB Văn học

Hải trình nghiệt ngã Luận chiến Cartagena Robert Jenkins Đại Anh Vùng biển Caribbean

    Đọc tiếp

    Thay gi khi tieu dem nhieu? hinh anh

    Thấy gì khi tiểu đêm nhiều?

    9 giờ trước 20:11 26/10/2025

    0

    Theo Đông y, việc đi tiểu đêm nhiều, chứng tỏ cơ thể đang lão hóa nhanh và già trước tuổi. Khi thận khí hư nhược, cơ thể bị nóng trong, tình trạng tiểu đêm sẽ tăng.

    Ra mat sach 'Con nguoi Viet Nam vao ky nguyen moi' hinh anh

    Ra mắt sách 'Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới'

    9 giờ trước 19:26 26/10/2025

    0

    Sáng 26/10, Báo Nhân dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của PGS.TS Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý