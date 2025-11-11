Tại sao Nguyễn Du chọn tên 'Tiếng kêu mới về nỗi đau đứt ruột'?

Thân em như tấm lụa đào / Còn nguyên hay đã xé vuông nào cho ai?

Từ trong kho tàng ca dao Việt Nam, những cung bậc tình yêu đôi lứa đã được thể hiện rõ nét, trong đó đáng chú ý là mảng ca dao tỏ tình.