Để đời không bốc hỏa

Với nhiều kiến thức về các huyệt đạo đặc biệt hiệu quả trong việc trừ hỏa từ các cơ quan nội tạng, các chương trình thực hành chữa bệnh và duy trì sức khỏe từ những bậc thầy về y học cổ truyền, các bữa ăn dễ thực hiện để loại bỏ hỏa, cuốn sách này sẽ giúp bạn điều hòa thể chất và tinh thần, tăng cường sinh lực và thể lực, để đời không bốc hỏa và tràn đầy năng lượng.

Tại sao nên sinh con khi còn trẻ?

  • Thứ năm, 4/12/2025 18:20 (GMT+7)
Đứa trẻ sinh ra khi mẹ còn trẻ tuổi, sẽ có hỏa lực mạnh mẽ hơn. Từ đó, đứa trẻ sẽ có nguyên khí dồi dào, giúp cơ thể khỏe mạnh. Vì vậy, các bác sĩ khuyên nên sinh con khi trẻ tuổi.

Hoa luc anh 1

Theo Đông y, sinh con khi người mẹ trẻ tuổi sẽ tốt hơn hỏa lực của em bé. Ảnh minh họa: L.C.

Bác sĩ Khương Lương Đạc từng khám bệnh cho một nhân viên văn phòng làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài: Mỗi lần khám sức khỏe tổng thể, cô ấy đều không khám ra cơ thể có vấn đề gì, chỉ là vóc người nhỏ gầy, bình thường ăn rất ít, ra ngoài gặp gió máy gì là sẽ bị cảm, hơi mệt chút là sẽ bị sốt, hoặc cứ đến buổi chiều là mệt mỏi uể oải.

Sau khi bắt mạch cho cô ấy, bác sĩ Khương Lương Đạc hỏi: “Cô là con gái út trong nhà đúng không?” Kết quả đúng là như vậy. Cô ấy có 4 người chị gái, khi sinh cô ấy thì mẹ cô ấy đã 40 tuổi rồi, cô ấy sinh ra đã yếu hơn người bình thường.

Bác sĩ khoa sản thường nói, độ tuổi phù hợp nhất để sinh con là hai mươi lăm hoặc hai mươi sáu, những đứa trẻ được sinh ra khi người mẹ ở độ tuổi này là khỏe mạnh nhất, qua tuổi 35 thì tốt nhất không nên sinh nữa, vì nguy cơ sinh ra trẻ dị tật sẽ tăng cao. Tại sao những đứa trẻ do các sản phụ cao tuổi sinh ra lại thường yếu ớt? Điều này có quan hệ mật thiết tới chất lượng trứng của phụ nữ.

Trứng của phụ nữ đã tồn tại từ khi mới sinh ra đời, tới năm mười mấy tuổi, dậy thì, bắt đầu có kinh nguyệt, thì mỗi tháng sẽ rụng trứng một lần, lúc này phụ nữ sẽ có năng lực sinh dục.

Tuy nhiên trứng ở trong cơ thể, phải tiếp xúc với phóng xạ, ô nhiễm, điện từ hàng ngày, nên trứng rụng càng muộn thì chất lượng càng kém, trứng rụng vào năm 20 tuổi chắc chắn sẽ có chất lượng tốt hơn trứng rụng vào năm 40 tuổi, ít nhất thì nó chịu phóng xạ, ô nhiễm ít hơn hẳn 20 năm, thế nên những em bé do các sản phụ trẻ tuổi sinh ra thường khỏe mạnh hơn, hỏa lực dồi dào hơn.

Năng lực sinh sản của con người bắt đầu suy giảm, thậm chí kết thúc vào độ tuổi bốn mươi, năm mươi, sau đó người ta sẽ ngày càng suy nhược, đầu tiên là không thể sinh sản, thể lực cũng giảm sút, bước vào giai đoạn dưỡng lão. Nhưng sau đó, con người vẫn có thể sống thêm một thời gian rất dài nữa.

Vòng đời của thực vật hoặc động vật cấp thấp sẽ không có giai đoạn hư nhược này, vì thanh xuân của chúng sẽ kéo dài tới khi cái chết ập tới, không đợi được tới khi xuất hiện tình trạng hư nhược, cũng không có khoảng tuổi thọ rất dài sau khi đã hư nhược.

Thế nên, hư chỉ có riêng ở con người, trí tuệ kéo dài tuổi thọ là một phương thức làm biếng rất thông thái, nó sẽ giúp con người tiết kiệm năng lượng của sinh mệnh. Tuy không thể bảo đảm chất lượng tuyệt đối cho sinh mệnh, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ cho sinh mệnh, là kế sách sinh tồn khôn ngoan hơn hẳn các loài vật khác.

Từ một góc độ khác, điều này cũng cho thấy: "Hư", không có hỏa để mà bốc lên, cũng chưa hẳn đã là điều tồi tệ, song chúng ta cần tránh để bị bốc hỏa do các tác nhân sinh hoạt, đừng để bản thân bị đẩy vào trạng thái "hư" một cách trái tự nhiên. "Hư" mang tính chất sinh lý và đi kèm với tuổi già là một kế sách để kéo dài tuổi thọ. Ngược lại cũng có thể suy ra: Nếu cứ bốc hỏa hoài thì chắc chắn sẽ bị giảm thọ.

