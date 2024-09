Tại sao Cường Seven xin lỗi Tuấn Hưng, Tăng Phúc?

Ngoài ra, Cường Seven tiếp tục được gọi tên trong một câu chuyện liên quan đến Tăng Phúc. Nguồn cơn xuất phát từ việc Tăng Phúc không chấp nhận về đội của Cường Seven dù được chọn. "Thực sự, mình không cảm nhận được sự công nhận khả năng của mình từ phía đội trưởng Cường Seven, trong khi từ đầu đến giờ mình luôn làm tốt và khả năng nhảy nhót lẫn ca hát, mình đều có. Nên khi anh Cường đẩy mình qua nhà khác, mình có chút giận", Tăng Phúc chia sẻ.