Tại sao cúng gà trống ngày Tết?

  • Chủ nhật, 15/2/2026 09:40 (GMT+7)
  • 22 phút trước

Đằng sau hình ảnh lễ vật gà trống hay chân giò trên mâm cúng ngày Tết là cả một hệ thống biểu tượng văn hóa lâu đời, từ triết lý ngũ đức, tín ngưỡng dân gian đến quan niệm cầu tài lộc trong năm mới.

Tại sao cúng gà trống ngày Tết?

09:40 12/02/2026

