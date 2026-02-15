Tại sao cúng gà trống ngày Tết?
Đằng sau hình ảnh lễ vật gà trống hay chân giò trên mâm cúng ngày Tết là cả một hệ thống biểu tượng văn hóa lâu đời, từ triết lý ngũ đức, tín ngưỡng dân gian đến quan niệm cầu tài lộc trong năm mới.
Nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân - Dưới trời này sao sáng cũng vì nhau
Trong các tác giả thơ nữ đương đại thuộc thế hệ 8x sinh sống và làm việc tại khu vực TP.HCM khoảng 15 năm qua, Nguyễn Thiên Ngân là một cái tên gây được nhiều sự chú ý đặc biệt.
Ma thuật của Messi biến Boateng thành 'gã hề'
Bayern thua Barca 0-3 ở Champions League 2014/15. Đó cũng là ngày Jerome Boateng tội nghiệp bị Messi biến thành "gã hề.
Hoàng Học: 'Sau phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc đời biến thành màu hồng'
Trò chuyện với #BehindtheBEAUTY, Hoàng Học kể lại hành trình phẫu thuật thẩm mỹ, từ filler nhẹ nhàng đến tiêm hormone, nâng mũi, nâng ngực và cuộc đại phẫu chuyển giới sang nữ.
Bài phỏng vấn khiến Ronaldo trở thành kẻ phản diện ở MU
Cristiano Ronaldo vĩ đại, không ai có thể bàn cãi về điều đó. Nhưng di sản của anh ở Old Trafford bị hoen ố rất nhiều sau bài phỏng vấn định mệnh với Piers Morgan vào tháng 11/2022
Khi Gen Z làm mẹ: Học nhanh nhưng áp lực cũng không kém
Giống nhiều bà mẹ Gen Z khác, Chúng Huyền Thanh cũng học cách chăm con trên Internet. Cô ưu tiên xây dựng gia đình theo kiểu hiện đại, bố mẹ trở thành bạn thân của con cái.
Ngày Messi vẽ nên bức tranh tuyệt diệu tại Camp Nou
Lionel Messi ghi cả nghìn bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng pha lập công ở chung kết Cúp nhà Vua 2015 chính là khoảnh khắc siêu sao này thách thức các quy luật vật lý thông thường.
Sếp Mekong Capital: Mỗi tuần gặp 6-15 công ty để tìm cơ hội đầu tư
Ông Chad Ovel, Tổng giám đốc Mekong Capital nhìn nhận đây là thời điểm tốt cho các quỹ đầu tư. Tuy nhiên, nhiều công ty đang định giá quá cao, trong khi chưa có mô hình hiệu quả.