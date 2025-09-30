Tại sao cocktail luôn được đựng trong ly thủy tinh?

Nếu cốc và tách bằng sứ chuyên được dùng để uống trà, thì ly thủy tinh và cocktail được xem như "đôi uyên ương không thể tách rời. Bởi thủy tinh có thể giữ lạnh một cách hoàn hảo.

Thủy tinh có thể giữ lạnh tốt, nên nó thường được dùng để thưởng thức cocktail. Ảnh minh họa: Đ.M.X.

Trước hết, đối với ly thủy tinh, và vì đối tượng chính của chúng ta là cocktail, hãy bắt đầu với ly cocktail. Loại ly này có kích cỡ từ 2 tới 3 ½ ounce. Hãy lấy những cái ly lớn, không nhỏ hơn 3 ounce.

Lượng cocktail trung bình ở quầy bar khoảng 2 đến 2 ½ ounce nhưng ta không bao giờ rót đầy đến miệng ly. Việc rót quá đầy không chỉ làm khách không dám tự tin để đứng thẳng, nhất là với ly thứ hai hay thứ ba - mà thậm chí vài giọt rượu mạnh mà ắt hẳn sẽ có người làm đổ và có thể làm hỏng cả trang phục của khách hoặc lênh láng trên nắp cây đại dương cầm của bạn, nơi ai đó có thể đặt ly xuống.

Và hãy chọn ly cocktail làm bằng thủy tinh. Chúng có thể là pha lê đắt tiền từ hãng Plummer hay Steuben hoặc loại năm, mười xu ở cửa hàng Woolworth nhưng phải đảm bảo chúng là thủy tinh. Tôi có những người bạn tự hào và hãnh diện về những chiếc ly cocktail bằng bạc viền vàng của họ.

Trông chúng rất đẹp nhưng bất cứ loại cocktail nào uống từ loại ly này đều có vị như thiếc pha asen gỉ sét. Hơn nữa, phải đảm bảo đó là ly chân cao. Một chiếc ly không chân là thứ quái dị. Cocktail nên được nhâm nhi, chứ không phải nuốt chửng và nên được giữ lạnh tới giọt cuối cùng.

Điều này, bên cạnh việc phải ướp lạnh cocktail, đòi hỏi chiếc ly cũng được ướp lạnh trước khi rót và ly được cầm ở chân để hơi ấm bàn tay không tiếp xúc với lớp thủy tinh lạnh bao quanh cocktail. Ngoài ra, bất cứ chiếc ly nào chứa đá cũng sẽ “đổ mồ hôi” trong một căn phòng ấm. Đó là do hơi ẩm trong không khí của căn phòng ngưng tụ lại trên thủy tinh lạnh.

Với một chiếc ly chân cao, hiện tượng “đổ mồ hôi” này hiếm khi đủ nhiều để làm ướt chân ly, do đó phải dùng đến miếng lót cốc, nhưng với những chiếc ly không chân - dù đáy có muôn hình muôn kiểu thế nào đi chăng nữa - cũng sẽ bị ướt và để lại một vòng tròn trên bất cứ món đồ đạc nào người ta đặt nó lên.

Với loại cocktail Old-Fashioned tất nhiên bạn sẽ cần đến ly Old-Fashioned (Kiểu cũ). Nhớ là những chiếc ly này khá nặng. Bạn có thể chọn kích cỡ từ 4 đến 5 ounce trở lên. Cỡ thường dùng ở quầy bar khoảng 4 ounce nhưng nó chỉ chứa được một viên đá và một jigger whisky và chỉ còn một chỗ trống nhỏ cho trái cây, nếu bạn muốn trang trí.

Để sử dụng tại nhà, người ta hay chuộng cỡ 7 hoặc 8 ounce. Loại này cho phép làm một “ly đúp” với đủ đá để giữ lạnh cocktail đến giọt cuối cùng và cũng sẽ tránh được việc phải pha thêm lượt thứ hai cho những tay “sâu rượu”. Nhưng ngay cả kiểu người này cũng không nên uống cỡ ly này tận 2 lần trước bữa ăn.

Cá nhân tôi có hai bộ ly kiểu cũ, 7 ounce cho những dịp thông thường và loại lớn hơn một chút (cụ thể là 15 ounce) cho những dịp đặc biệt khi uống rượu là một lễ nghi trong ngày và việc uống không đơn thuần chỉ là làm một ly khai vị trước bữa tiệc. Những chiếc ly đó, tất nhiên, đều là không chân.

Đá trong ly đủ giữ lạnh cho cocktail nhưng trừ phi bạn định tạo công ăn việc làm cho những người lau chùi đồ đạc, một miếng lót cho mỗi ly là điều “bắt buộc” phải có.