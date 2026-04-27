Tại sao cần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh?

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là việc củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cả vật chất lẫn tinh thần) mà nền tảng là từ những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia báo cáo chuyên đề và những cuộc tọa đàm, hội thảo về không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhất là thời gian đầu, có một số câu hỏi đặt ra và được trả lời thật ngắn.

Thế nào là không gian văn hóa?

- Văn hóa: Là toàn bộ những sáng tạo và phát minh của con người (vật chất, tinh thần cùng những giá trị do con người sáng tạo ra).

- Không gian văn hóa: Là những đặc trưng văn hóa của một cộng đồng người cụ thể gắn liền với phạm vi lãnh thổ nhất định trong khoảng thời gian cụ thể.

- Có 4 yếu tố cấu thành không gian văn hóa:

+ Nơi phổ biến, truyền bá các giá trị văn hóa.

+ Nơi tiếp thu hình thành các giá trị văn hóa cá nhân.

+ Nơi thực hành các giá trị văn hóa.

+ Nơi đánh giá, ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức về việc phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; phê phán, chế tài các hoạt động trái văn hóa Việt Nam và vi phạm pháp luật.

- Một số không gian văn hóa: công cộng, truyền thông, kinh tế, giáo dục, y tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hộ gia đình, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, văn học nghệ thuật, lực lượng vũ trang…

Bến Nhà Rồng - một trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu của Thành phố. Ảnh: Khương Nguyễn.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào?

Là việc củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cả vật chất lẫn tinh thần) mà nền tảng là từ những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nói cách khác là làm cho môi trường sống của Thành phố chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào văn hóa con người Thành phố và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, đặc thù của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các loại hình văn hóa tiêu biểu cần lưu ý xây dựng?

- Văn hóa chính trị: Vì dân, thực hành dân chủ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận.

- Văn hóa đạo đức: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- Văn hóa ứng xử: Tinh tế, khoan dung, vị tha, nhân ái.

Tại sao cần phát huy giá trị văn hóa, con người trong xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh?

- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

- Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng.

- Văn hóa phục vụ nhân dân.

- Con người là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.

- Vinh dự, tự hào, trách nhiệm của người dân thành phố mang tên Bác trong xây dựng văn hóa, con người và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Điều gì cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng không gian văn hóa Hồ Chí Minh?

Hiện nay toàn Thành phố đã xây dựng gần 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cần quan tâm hơn nữa các loại hình phi vật thể, trên không gian mạng… Đặc biệt là thường xuyên quan tâm nâng cấp, phát huy các thiết chế đã có gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc, học tập, công tác… ngày càng tốt đẹp hơn, trong đó mỗi người cảm thấy sống vui, có ích và hạnh phúc hơn.