Sức sống của không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Tác phẩm cung cấp cái nhìn bao quát về sự lan tỏa của không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống đô thị TP.HCM, từ khu dân cư đến các thiết chế như trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo. Nội dung phản ánh quá trình đưa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh vào các hoạt động cụ thể, thông qua tư liệu, câu chuyện và hình thức truyền tải đa dạng, góp phần tái hiện giá trị văn hóa gắn với đời sống hiện đại.

Tại sao cần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh?

  • Thứ hai, 27/4/2026 16:11 (GMT+7)
Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là việc củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cả vật chất lẫn tinh thần) mà nền tảng là từ những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia báo cáo chuyên đề và những cuộc tọa đàm, hội thảo về không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhất là thời gian đầu, có một số câu hỏi đặt ra và được trả lời thật ngắn.

Thế nào là không gian văn hóa?

- Văn hóa: Là toàn bộ những sáng tạo và phát minh của con người (vật chất, tinh thần cùng những giá trị do con người sáng tạo ra).

- Không gian văn hóa: Là những đặc trưng văn hóa của một cộng đồng người cụ thể gắn liền với phạm vi lãnh thổ nhất định trong khoảng thời gian cụ thể.

- Có 4 yếu tố cấu thành không gian văn hóa:

+ Nơi phổ biến, truyền bá các giá trị văn hóa.

+ Nơi tiếp thu hình thành các giá trị văn hóa cá nhân.

+ Nơi thực hành các giá trị văn hóa.

+ Nơi đánh giá, ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân, tổ chức về việc phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; phê phán, chế tài các hoạt động trái văn hóa Việt Nam và vi phạm pháp luật.

- Một số không gian văn hóa: công cộng, truyền thông, kinh tế, giáo dục, y tế, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hộ gia đình, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, văn học nghệ thuật, lực lượng vũ trang…

Bến Nhà Rồng - một trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh tiêu biểu của Thành phố. Ảnh: Khương Nguyễn.

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào?

Là việc củng cố, tạo lập các giá trị văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (cả vật chất lẫn tinh thần) mà nền tảng là từ những giá trị của cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nói cách khác là làm cho môi trường sống của Thành phố chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu hơn nữa vào văn hóa con người Thành phố và trở thành nguồn sức mạnh nội sinh, đặc thù của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Các loại hình văn hóa tiêu biểu cần lưu ý xây dựng?

- Văn hóa chính trị: Vì dân, thực hành dân chủ, tạo sự đoàn kết, đồng thuận.

- Văn hóa đạo đức: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

- Văn hóa ứng xử: Tinh tế, khoan dung, vị tha, nhân ái.

Tại sao cần phát huy giá trị văn hóa, con người trong xây dựng, hình thành và phát triển không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh?

- Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

- Văn hóa là mục tiêu, động lực của sự nghiệp cách mạng.

- Văn hóa phục vụ nhân dân.

- Con người là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp cách mạng.

- Vinh dự, tự hào, trách nhiệm của người dân thành phố mang tên Bác trong xây dựng văn hóa, con người và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Điều gì cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng không gian văn hóa Hồ Chí Minh?

Hiện nay toàn Thành phố đã xây dựng gần 5.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Cần quan tâm hơn nữa các loại hình phi vật thể, trên không gian mạng… Đặc biệt là thường xuyên quan tâm nâng cấp, phát huy các thiết chế đã có gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm, sản phẩm cụ thể, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc, học tập, công tác… ngày càng tốt đẹp hơn, trong đó mỗi người cảm thấy sống vui, có ích và hạnh phúc hơn.

Phạm Phương Thảo/NXB Tổng hợp TP.HCM

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    11 giờ trước 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

