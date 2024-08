Tài sản ông Phạm Nhật Vượng và vợ tăng 2.500 tỷ đồng một ngày

Trong ngày cổ phiếu VIC tăng hết biên độ (7%), tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng và vợ - bà Phạm Thu Hương - đã tăng hơn 2.500 tỷ đồng lên gần 38.900 tỷ đồng.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh trong ngày cổ phiếu VIC tăng kịch trần. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục kiểm định nguồn cung quanh mốc 1.280 điểm trong phiên 27/8. Tình trạng này khiến VN-Index có diễn biến trồi sụt quanh tham chiếu với biên độ hẹp.

Dòng tiền mua vào vẫn sẵn sàng nâng đỡ thị trường song chỉ số vẫn dành phần lớn thời gian nằm dưới tham chiếu khi áp lực bán chiếm ưu thế.

Tuy vậy, phe mua vực dậy vào cuối phiên đã giúp VN-Index đóng cửa tăng 0,54 điểm (+0,04%) lên 1.280,56 điểm; HNX-Index giảm 0,06 điểm (-0,03%) xuống 238,91 điểm; UPCoM-Index giảm 0,02 điểm (-0,02%) xuống 94,15 điểm.

Cổ phiếu "họ Vin" gánh thị trường

Thanh khoản toàn thị trường phiên hôm nay duy trì ở mức trung bình thấp, đạt gần 18.000 tỷ đồng , trong bối cảnh các thông tin hỗ trợ cũ như việc Fed chuẩn bị hạ lãi suất đã được phản ánh vào giá.

Trên bảng điện tử, VN-Index rơi vào tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” khi chỉ có 169 cổ phiếu tăng giá (gồm 3 mã tăng trần), 73 mã giữ tham chiếu và 235 cổ phiếu giảm (gồm 2 mã giảm sàn).

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 trên HoSE đóng góp 11 mã tăng (gồm VIC tăng trần), 5 mã đứng giá, 14 mã điều chỉnh.

VN-Index thoát một phiên điều chỉnh nhờ cổ phiếu "họ Vin". Ảnh: TradingView.

Là một trong số ít cổ phiếu tăng kịch biên độ hôm nay, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup dẫn đầu nhóm gồng gánh thị trường cùng với VHM (+2,2%), FPT (+0,8%), CTG (+0,7%), TCB (+0,7%), MSN (+0,8%), PLX (+1,1%), VCF (tăng trần), VRE (+1%), SAB (+0,5%).

Chiều ngược lại, áp lực ghìm chân VN-Index chủ yếu đến từ các mã như BID (-1,2%), VCB (-0,5%), GAS (-0,8%), HPG (-1%), SSB (-2,3%), SSI (-1,6%), BCM (-1%), HVN (-1,4%), REE (-2%), DGC (-1,3%).

Phiên hôm nay, khối ngoại vẫn bán ròng với quy mô 356 tỷ đồng , tập trung chủ yếu tại các mã TLG (- 177 tỷ đồng ), HPG (- 83 tỷ đồng ), FRT (-61 tỷ đồng), VPB (- 60 tỷ đồng ).

Mặt khác, nhà đầu tư nước ngoài cũng chi 65 tỷ đồng mua ròng cổ phiếu VIC cùng với FPT (+ 101 tỷ đồng ), CTG (+ 60 tỷ đồng ).

Tài sản gia đình ông Vượng tăng mạnh

Đối với nhóm “họ Vin”, các cổ phiếu liên quan hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup liên tục hồi phục mạnh trong giai đoạn vừa qua.

Điển hình như VHM của Vinhomes đã tăng phiên thứ 9, hiện được giao dịch quanh mốc 41.400 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua. So với mức đáy lịch sử thiết lập hồi đầu tháng, thị giá VHM đã hồi phục gần 22%.

Đà tăng của cổ phiếu này xuất hiện sau khi Vinhomes thông báo mua lại 370 triệu cổ phiếu, tương đương 8,5% khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Lý do được đưa ra là thị giá VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực. Do đó, việc mua lại cổ phiếu là để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông.

Tạm tính theo thị giá tại thời điểm công bố, nhà phát triển bất động sản thuộc Vingroup sẽ phải chi gần 14.000 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ lịch sử.

Cổ phiếu VIC, VHM, VRE đều tham gia kéo thị trường. Ảnh: VNDirect.

Cũng liên quan tới Vingroup, mới đây, lãnh đạo tập đoàn này đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang liên quan đến dự án Khu đô thị Du lịch nghỉ dưỡng Mekong. Đây là dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD , diện tích 2.945 ha.

Với đà tăng kịch biên độ của VIC hôm nay, hơn 691 triệu cổ phiếu VIC do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ đã ghi nhận mức tăng ròng trên 2.000 tỷ đồng , nâng tổng giá trị số cổ phiếu Chủ tịch Vingroup nắm giữ lên hơn 31.160 tỷ đồng .

Thực tế, giá trị tài sản dựa trên cổ phiếu VIC của tỷ phú giàu nhất Việt Nam lớn hơn nhiều nếu tính cả lượng sở hữu gián tiếp tại các doanh nghiệp liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI.

Trong khi đó, vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cũng ghi nhận giá trị cổ phiếu sở hữu tăng hơn 500 tỷ đồng hôm nay, lên gần 7.700 tỷ đồng .