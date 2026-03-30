Tai nạn trên quốc lộ 62, nam thanh niên tử vong

Sáng 30/3, Công an xã Mỹ An (tỉnh Tây Ninh) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong trên quốc lộ 62.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40' cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy biển số 62U1-014..., lưu thông theo hướng từ Tân An đi Mộc Hóa (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ) va chạm xe đầu kéo số 62C-183.99 kéo theo rơ moóc 62R-01175 chạy cùng chiều. Tai nạn khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.D.

Sau đó, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng truy tìm, chặn lại để phục vụ công tác điều tra.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3, Công an tỉnh Tây Ninh có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông và phối hợp điều tra. Nạn nhân được xác định là P.M.K, 26 tuổi, ngụ phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An cũ).

Công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: H.D.

Trước đó, ngày 26/3, trên tuyến quốc lộ 62, đoạn km39 cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong sau va chạm với xe tải.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn trên quốc lộ 62 khiến người dân lo ngại, nhiều ý kiến đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, đề xuất sớm mở rộng tuyến đường. Dù dự án nâng cấp, mở rộng tuyến này đã được phê duyệt triển khai vào quý III/2026, nhưng tình hình tai nạn hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây tâm lý bất an cho người tham gia giao thông.