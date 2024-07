Tai nạn nghiêm trọng, 5 công nhân tử vong ở Quảng Ninh

Một vụ tai nạn hầm lò đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra tại Công ty than Hòn Gai – TKV (Quảng Ninh) khiến 5 công nhân tử vong vào tối 29/7.

Ngày 30/7, thông tin từ Sở LĐ-TP&XH Quảng Ninh, một vụ tai nạn lao động xảy ra tại hầm lò khai thác Công ty than Hòn Gai - TKV.

Theo đó vào khoảng 22h10 tối 29/7, tại lò chợ chống bằng giá thủy lực mức -110 vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ Suối Lại (Giai đoạn 1), Công ty Than Hòn Gai - TKV nhóm công nhân gồm 5 người trong quá trình làm việc thì đột ngột xảy ra sự cố.Lúc này nhóm công nhân đang làm việc thì than, đất đá trong hầm lò bất ngờ tụt lở rồi vùi lấp 5 công nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam kịp thời chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ triển khai công tác cứu hộ.

Đến 5h28 ngày 30/7 đã kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự cố đã khiến 5 công nhân tử vong, thi thể các nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Các nạn nhân gồm: B.V.Đ (SN 1985), B.V.Q (SN 1991), T.X.T (SN 2001), G.A.C (SN 1994) và V.V.H (SN 1977).

Trước mắt, mỗi gia đình nạn nhân tử vong được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Hòn Gai - TKV hỗ trợ 140 triệu đồng/nạn nhân tử vong. Đồng thời, giải quyết các chế độ theo quy định của Nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong.