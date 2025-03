Tác phẩm mới nhất của Dan Brown về Việt Nam với mức giá kỷ lục

Tại Hội sách London 2025, Bách Việt Books đã đạt được thỏa thuận mua bản quyền tác phẩm mới nhất của Dan Brown - "The Secret of Secrets" - với mức giá cao chưa từng có.

Nhà văn Dan Brown. Ảnh: Newsweek.

Theo bà Hoàng Thanh Vân - Giám đốc ANA (đơn vị chuyên về bản quyền sách tại Hà Nội) - với kinh nghiệm hơn 15 năm làm về bản quyền, đây là một thương vụ lớn. Ước tính giá trị bản quyền cao hơn tác phẩm hồi ký của hoàng tử Harry - Spare - từng làm mưa làm gió ngành xuất bản suốt năm 2023.

Tác phẩm này cũng nhiều tuần thống trị các bảng xếp hạng chủ đề thảo luận về sách bán chạy.

“Đơn vị sách Bách Việt Books đã nhận bản quyền tác phẩm. Quá trình tổ chức dịch thuật sẽ được đẩy nhanh. Dự kiến tác phẩm sẽ được ra mắt ở Việt Nam sát ngày phát hành tại các thị trường lớn như Anh, Mỹ”, bà Hoàng Thị Vân nói.

Chia sẻ thêm về tác phẩm mới của Dan Brown, bà Vân cho biết đã có gần 50 nước tham gia mua bản quyền tác phẩm này. Cuốn sách có khả năng trở thành bom tấn của năm.

Tác phẩm The Secret of Secrets. Ảnh: Penguin Random House.

Trước đó, nhà xuất bản Doubleday (Mỹ) đã ấn định phát hành toàn cầu vào ngày 9/9/2025.

Tác phẩm The Secret of Secrets tiếp tục xoay quanh nhân vật nhà biểu tượng học Robert Langdon. Lần này, ông có mặt tại Prague để tham dự bài giảng của Katherine Solomon - nhà khoa học nổi tiếng với công trình nghiên cứu về ý thức con người. Tuy nhiên, một vụ án mạng bí ẩn đã khiến hành trình của Langdon rẽ sang hướng khác.

Katherine cùng bản thảo của cô biến mất, trong khi Langdon bị truy đuổi bởi một thế lực nguy hiểm, liên quan đến những huyền thoại cổ xưa của Prague. Cuốn tiểu thuyết đưa độc giả theo chân Langdon trên hành trình từ London đến New York, giải mã những bí ẩn đằng sau vụ mất tích đầy kịch tính.

Theo thông tin từ nhà xuất bản Penguin Random House, The Secret of Secrets sẽ được phát hành tại 17 quốc gia ngoài Mỹ, với số lượng in lần đầu lên tới 1,5 triệu bản. Đây được xem là tác phẩm tham vọng nhất của tác giả Dan Brown. Ông đã kết hợp cả yếu tố lịch sử, nghệ thuật, tôn giáo vào những lý thuyết khoa học tiên tiến. Biên tập viên lâu năm của nhà văn Dan Brown - Jason Kaufman - nhận xét: “Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhất của Brown”.

Mức giá bản quyền kỷ lục của The Secret of Secrets không chỉ phản ánh sức hút của Dan Brown đối với độc giả Việt mà còn cho thấy sự sẵn sàng đầu tư vào các tác phẩm đình đám của thị trường sách trong nước. Một số tác phẩm trước đó của Dan Brown đã được phát hành tại Việt Nam như Hỏa Ngục, Biểu tượng thất truyền, Nguồn cội, Pháo đài số...

Theo chia sẻ từ Bách Việt Books - đơn vị phát hành các tác phẩm trên tại Việt Nam - thế giới văn học của Dan Brown đã duy trì sức nóng qua nhiều năm, cho đến nay nhiều độc giả vẫn tìm kiếm những cuốn sách của ông.