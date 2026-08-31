Tác giả lời hát 'Trái Đất này là của chúng mình' qua đời

Nhà thơ Định Hải - tác giả "Bài ca Trái Đất" - đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa 30/8. Thơ của ông mang đến những cảm xúc chân thành, bình dị, gần gũi, thân quen.

Nhà thơ Định Hải qua đời vào trưa 30/8, hưởng thọ 90 tuổi. Thông tin được nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia sẻ với PV Tiền Phong.

Nhà thơ Định Hải dành phần lớn thời gian sáng tác cho thiếu nhi.

"Lấy địa danh Định Hải chôn nhau cắt rốn làm bút danh, cuộc đời ông đã chưng cất và dành dụm những cảm xúc tốt đẹp nhất để sáng tác cho thiếu nhi. Không thể nói khác, thơ Định Hải như một phép cộng giữa yếu tố thẩm mỹ và yếu tố giáo dục, giúp nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam có thêm hành trang khôn lớn mỗi ngày", nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nhận định.

Nhà thơ Định Hải tên thật là Nguyễn Biểu, sinh năm 1937 tại Định Hải (Thanh Hóa). Sau khi tốt nghiệp, ông công tác ở Bộ Giáo dục, sau đó làm biên tập viên ở NXB Kim Đồng. Nhà thơ Định Hải từng có thời gian làm Tổng biên tập tạp chí Tuổi xanh và Trưởng ban Văn học thiếu nhi (Hội Nhà văn Việt Nam).

Từ 1962, ông đã sáng tác rất nhiều thể loại cho thiếu nhi như truyện ngắn, truyện thơ, thơ, hoạt cảnh, viết lời cho các bộ phim hoạt hình.

Ngoài các tác phẩm văn xuôi giai đoạn khởi nghiệp như Hoa mùa xuân, Bàn tay gieo hạt, nhà thơ Định Hải chủ yếu viết thơ thiếu nhi. Ông từng chia sẻ giải thưởng cao quý nhất chính là khoảnh khắc hàng triệu trẻ em Việt Nam rộn ràng cất cao tiếng hát: "Trái Đất này là của chúng mình”.

Câu hát này xuất phát từ bài thơ Bài ca Trái Đất, sáng tác năm 1978 tại Đức, khi ấy nhà thơ Định Hải cùng đoàn thiếu nhi Việt Nam tham dự Trại hè thiếu nhi quốc tế. Tác phẩm ra đời khi ông chứng kiến khoảnh khắc trẻ em đa sắc tộc từ khắp năm châu nắm tay nhau nhảy múa quanh quả địa cầu khổng lồ, những câu thơ mang tinh thần nhân ái toàn cầu đã trào dâng trong tâm hồn thi sĩ.

Bài thơ sau đó được nhạc sĩ Trương Quang Lục phổ nhạc thành ca khúc Trái Đất này là của chúng mình, trở thành một trong 50 bài hát thiếu nhi Việt Nam hay nhất thế kỷ 20.

Thơ Định Hải không áp đặt tư duy người lớn lên trẻ nhỏ, mà mượn chính đôi mắt ngây thơ của trẻ để nhìn thế giới.

Gia tài của nhà thơ Định Hải còn có Chú mèo con, Chuồn chuồn kim, Con chó và con mèo, Cờ tướng, Dây tơ hồng, Đèn đỏ, đèn xanh, Hươu cao cổ, Em hát - đu quay... Trong số này, nhiều tác phẩm đã được đưa vào sách giáo khoa.

Là một trong những nhà thơ có nhiều cống hiến cho nền văn học thiếu nhi Việt Nam, nhà thơ Định Hải đã được nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Văn nghệ Hà Nội... đối với các tác phẩm thơ viết cho thiếu nhi. Năm 2007, ông vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật.