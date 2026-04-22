Tác giả 'Cha con ông Mắt Mèo' qua đời ở tuổi 77

Nhà văn Nguyễn Thái Hải, tác giả “Cha con ông Mắt Mèo”, qua đời tại Đồng Nai sau hơn 50 năm gắn bó với văn học.

Trước khi qua đời, nhà văn Nguyễn Thái Hải có nhiều tác phẩm như Già lửa, Người có một thời, Lời nguyền hai trăm năm... Ảnh: LHM/Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.

Nhà văn Nguyễn Thái Hải qua đời ngày 22/4 tại Đồng Nai, hưởng thọ 77 tuổi.

Sinh năm 1950, quê Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên), ông bước vào con đường văn chương từ năm 19 tuổi với tác phẩm thiếu nhi đầu tay Hoa tầm gởi. Trong hơn nửa thế kỷ sáng tác, ông viết nhiều thể loại, trong đó phần lớn tác phẩm dành cho thiếu nhi. Khi viết cho người lớn, ông sử dụng bút danh Khôi Vũ.

Ông là tác giả của nhiều tác phẩm như Già lửa, Người có một thời, Giữa dòng đời, Triệu phú, Ngọn lửa âm thầm… Trong đó, tiểu thuyết Lời nguyền hai trăm năm từng nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1990. Ở mảng thiếu nhi, các tác phẩm như Cha con ông Mắt Mèo, Ba chàng thám tử, Những trái sao xoay… được nhiều thế hệ bạn đọc biết đến.

Bên cạnh sáng tác, nhà văn Nguyễn Thái Hải còn tham gia phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ, đặc biệt trong thời gian phụ trách ấn phẩm dành cho học sinh tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Ông cũng tích cực tham gia hoạt động khuyến đọc và giao lưu với học sinh tại địa phương.

Trên trang cá nhân, nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, bày tỏ sự tiếc thương. Bà nhắc đến sự bền bỉ sáng tác của Nguyễn Thái Hải trong nhiều năm, đồng thời ghi nhận đóng góp của ông đối với văn học địa phương và việc hỗ trợ các cây bút trẻ.

"Nhà văn Nguyễn Thái Hải - Khôi Vũ có hành trình văn chương thật dài và có một thành quả sáng tác đáng nể. Nhà văn góp phần không nhỏ cho diện mạo văn học Việt Nam, đặc biệt là người và đất Đồng Nai được anh khắc họa một cách riêng biệt trong sáng tác của mình. Có lần gặp tôi, khi trò chuyện, anh nói: 'Giờ mình mới có hơn 70 đầu sách. Phải viết cho đủ 100 đầu sách mới gác bút nghỉ ngơi được'", bà kể.

Lễ viếng và an táng nhà văn Nguyễn Thái Hải được tổ chức tại Đồng Nai.