Tác giả gốc Việt có sách tranh ăn khách tại Mỹ

Tác giả Trung Lê Nguyễn đã chia sẻ nhiều điều với The Publishers Weekly nhân dịp ra mắt cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới dành cho thanh thiếu niên "Angelica and the Bear Prince".

Trung Lê Nguyễn và tác phẩm mới. Ảnh: The Publishers Weekly.

Trung Lê Nguyễn, với bút danh Trungles, là gương mặt hoạ sĩ gốc Việt tài năng trong làng sách Mỹ. Ông đã để lại ấn tượng lớn cho độc giả Mỹ với cuốn tiểu thuyết đồ họa The Magic Fish được Penguin Random House ra mắt năm 2020.

Gương mặt được độc giả Mỹ đánh giá cao

Trung Le Nguyễn đã có nhiều năm làm truyện tranh và thực hành công việc minh họa. Ông đã có nhiều tác phẩm cho Oni Press, Boom! Studios và Image Comics, chủ yếu ở thể loại lãng mạn. Cuốn đồ họa The Magic Fish của Trung Lê Nguyễn đã được Publishers Weekly, New York Public Library, Booklist và Kirkus Reviews bầu chọn là một trong những quyển sách hay nhất năm 2020.

Cuốn sách gây được ấn tượng khi ra mắt. Ảnh: Amazon.

Cuốn sách cũng nằm trong danh sách đề cử Giải thưởng Goodreads Choice cho Tiểu thuyết đồ họa và Truyện tranh được độc giả yêu thích nhất năm 2020. The Magic Fish hiện đạt 4.49/5 điểm trên Goodreads và 4.7/5 sao trên Amazon.

The Magic Fish không chỉ kể về mối quan hệ giữa mẹ và con trai mà còn khắc hoạ nhiều vấn đề của cộng đồng nhập cư và những trăn trở của tuổi mới lớn.

Ngoài ra, Trung Le Nguyễn cũng tinh tế lồng tiếng Việt vào trong một tác phẩm viết tiếng Anh, bằng cách để nguyên nhiều tên riêng như Tấm, Tiến Phong, Hiền.... Những chi tiết dù nhỏ này giúp cho việc định hình danh tính của người nhập cư thêm rõ nét, phá vỡ sự chi phối của ngôn ngữ nơi nhập cư.

Góc nhìn khác vào mối quan hệ gia đình

Năm nay, Trung Lê Nguyễn trở lại với tiểu thuyết lãng mạn dành cho thanh thiếu niên Angelica and the Bear Prince. Trong cuộc trò chuyện với The Publishers Weekly, Nguyễn đã suy ngẫm về tầm quan trọng của những cảm xúc và trải nghiệm tiêu cực, sự trưởng thành của bản thân trong vai trò người kể chuyện và việc thoát khỏi vùng an toàn.

Trong cuốn sách mới, mối quan hệ giữa nữ sinh trung học Jelly, mẹ cô bé và người bà quá cố là yếu tố trung tâm của cuốn sách. Nguyễn bày tỏ: “Khi viết cuốn The Magic Fish, tôi nhận ra mình thích tập trung vào các mối quan hệ liên thế hệ vì tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng độc giả thuộc mọi tầng lớp đều có khả năng đồng cảm với những người vượt ra ngoài trải nghiệm của họ”.

“Tuy nhiên, khi nói về sách tập trung vào các mối quan hệ liên thế hệ, diễn giải về chúng thường hướng tới hình ảnh của một gia đình nhập cư khi các thế hệ tìm cách tương tác với nhau. Khi tôi đang phát triển cuốn Angelica and the Bear Prince, tôi muốn thoát khỏi yếu tố đó. Tôi muốn để mối quan hệ liên thế hệ được diễn ra một cách tự nhiên trong các hoàn cảnh bình thường”, Nguyễn cho hay.

Cuốn East of the Sun and West of the Moon. Ảnh: Goodreads.

Là tác giả nổi lên nhờ The Magic Fish, cuốn sách mới của Nguyễn không tránh khỏi bị so sánh với tác phẩm này. Nguyễn cho hay: “Khi tôi mới ra mắt The Magic Fish, tôi muốn khám phá và tìm ra điều tôi cảm thấy thoải mái khi làm. The Magic Fish được cấu trúc như một bài luận: Bắt đầu bằng một luận đề, sau đó là ba luận điểm hỗ trợ, và cuối cùng tôi nhắc lại luận đề đó một lần nữa”.

“Còn với Angelica and the Bear Prince, đó là một bài tập kể chuyện. Tôi ngồi xuống cùng các nhân vật và tự hỏi: "Mình muốn mối quan hệ của họ như thế nào? Mình muốn các nhân vật phát triển ra sao, mình muốn họ tìm thấy sự an ủi ở đâu, và mình sẽ khai thác điều đó như thế nào trong câu chuyện này?", tác giả giãi bày.

“Tôi cũng đặt mục tiêu tạo nên sự khác biệt cho cuốn sách này so với The Magic Fish. Tôi cho mình không gian để vẽ hoạt hình nhiều hơn: Các nhân vật phải có chút ngớ ngẩn, có chút phóng đại và mang tính tương tác. Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Vì vậy tôi nghĩ: "Đây là lúc mình có thể tận hưởng một chút niềm vui." Tôi cảm thấy mình đã có một bộ công cụ kể chuyện phong phú hơn”, Nguyễn chia sẻ.