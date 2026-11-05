Tác giả Bleach từng định 'khai tử' một nhân vật trong kết gốc

Nếu Tite Kubo quyết định đi theo tầm nhìn ban đầu của mình, số phận của cô nàng Orihime Inoue có lẽ đã rẽ sang một hướng khác và đó sẽ là bi kịch đẫm nước mắt.

Orihime từng bị tác giả cân nhắc "khai tử".

Là một trong ba trụ cột của bộ ba huyền thoại bên cạnh One Piece và Naruto, Bleach luôn được tôn xưng là tượng đài bất diệt của tạp chí Shonen Jump. Và hơn 22 năm kể từ ngày ra mắt bản anime đầu tiên, thương hiệu shounen nổi tiếng Bleach cuối cùng đã đi trọn vẹn hành trình của mình thông qua Huyết chiến ngàn năm (Thousand-Year Blood War).

Dù sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn cầu, xưởng phim Pierrot vẫn mất tới gần một thập kỷ mới có thể đưa phần truyện cuối cùng của manga lên màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, sự chờ đợi đó hoàn toàn xứng đáng.

Hồi cuối của mạch truyện chính được chia làm bốn phần riêng biệt, đánh dấu sự lột xác ngoạn mục về chất lượng hoạt họa, nhịp độ và những phân cảnh độc quyền (anime-original) vô cùng đắt giá. Việc loại bỏ hoàn toàn các tập phim ngoại truyện (filler) thừa thãi giúp giữ trọn vẹn sự dồn dập, kịch tính của chiến trường.

Đặc biệt, Huyết chiến ngàn năm đã khắc phục được những khuyết điểm gây tranh cãi trong cái kết vội vã và có phần dang dở của bản manga. Đây là lý do chính khiến nhiều độc giả hiện nay thậm chí còn yêu thích anime hơn cả phiên bản gốc.

Giờ đây, khi bức màn sân khấu đã chính thức khép lại, cha đẻ Tite Kubo mới có dịp trải lòng về quá trình sáng tác và sản xuất của mình. Ông cũng bày tỏ niềm tự hào khi đứa con tinh thần của mình trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các bom tấn thế hệ mới sau này như Demon Slayer hay Jujutsu Kaisen.

Kế hoạch 'khai tử' Orihime bị hủy bỏ

Huyết chiến ngàn năm đang liên tục càn quét các thị trường thế giới.

Điểm nhấn gây sốc nhất trong các tập phim gần đây chính là màn phát triển nhân vật đầy bất ngờ xoay quanh cô nàng Orihime Inoue. Theo trang Oricon, Tite Kubo đã chia sẻ rất thẳng thắn về điều này.

Tác giả cho biết, đội ngũ sản xuất luôn tham khảo ý kiến của ông mỗi khi muốn thêm thắt các tình tiết mới. Tiêu chí để Kubo gật đầu phê duyệt chính là: Liệu chi tiết đó có từng nằm trong những kịch bản dự phòng mà ông từng định vẽ trong manga hay không?

Kubo chia sẻ: "Việc họ hoàn thiện phân cảnh đó với chất lượng tuyệt đỉnh hoàn toàn là nhờ công sức của đội ngũ làm phim. Thực tế, trong nguyên tác, từng có một nhánh cốt truyện mà tôi định để Orihime phải hy sinh. Dựa trên ý tưởng ấy, họ nên sử dụng những kỹ thuật vốn có trong bối cảnh ban đầu”.

Có thể thấy, số phận của nhân vật Orihime từng bị đặt câu hỏi rất nhiều. Trên thực tế, không ít người từng băn khoăn về tuyến tình cảm giữa Orihime - Ichigo - Rukia. Với sự lột xác của cô ở phiên bản anime, người hâm mộ phần nào sẽ cảm thấy hợp lý hơn khi với cái kết ấy.

Cánh cửa mới mở ra cho tương lai của nhượng quyền

Dù hành trình của manga và anime đã chính thức khép lại, cộng đồng fan vẫn chưa hết hy vọng. Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thương hiệu, Kubo đã tung ra một chương truyện ngắn (one-shot) mang tên No Breathes From Hell.

Tác phẩm này đã dẫn lối để mở rộng cốt truyện, hé lộ thêm nhiều bí ẩn về tương lai của Ichigo và những người xung quanh. Bản manga chưa có dấu hiệu sẽ ra mắt phần dài kỳ tiếp theo nhưng cơ hội để chương truyện ngắn này được chuyển thể thành anime vẫn là rất lớn.

Hiện tại, nhiều tin đồn râm ran cho rằng Bleach sẽ sớm trở lại trên Weekly Shonen Jump với một tuyến truyện hoàn toàn mới. Điều này hoàn toàn đủ để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết của những người hâm mộ trung thành suốt hai thập kỷ qua.