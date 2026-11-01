Pha 'quay xe' mãn nhãn của siêu phẩm 'Bleach - Huyết chiến ngàn năm'

Mới đây, bộ anime "Bleach: Thousand-Year Blood War" đã ra mắt đông đảo công chúng và tạo nên tiếng vang lớn đối với cộng đồng người hâm mộ.

Bleach: Thousand-Year Blood War đang mang đến một trải nghiệm rất khác về cái kết của tác phẩm

Sau hơn 20 năm, Bleach: Thousand-Year Blood War - bản chuyển thể hoạt hình được ngóng đợi từ tác phẩm shonen đình đám của Tite Kubo - cuối cùng cũng khép lại. Hồi kết này mang đầy đủ những dấu ấn đặc trưng từng biến bộ truyện thành một hiện tượng văn hóa đại chúng vào năm 2004.

The Calamity (hồi thứ tư và cũng là phần cuối do Pierrot Films thực hiện) đã mang đến một bữa tiệc thị giác bùng nổ với kỹ xảo hoạt họa lộng lẫy, những trận thư hùng mãn nhãn cùng một lối kể chuyện vừa kích thích lại vừa... phức tạp.

Tất cả những yếu tố đó gộp lại khiến tập cuối của Huyết chiến ngàn năm mang đậm "chất Bleach" nhất có thể. Đó cũng chính là lý do khiến người hâm mộ cảm thấy phấn khích, bởi tác phẩm này không còn là cái kết vội vàng, dang dở giống như bản manga mà được được chính tác giả giám sát thực hiện và dẫn dắt độc giả cùng đi theo đúng “tầm nhìn” của mình.

Hành trình của kẻ được chọn giữa đa thế giới

Bleach theo chân Ichigo Kurosaki, một học sinh trung học làm công việc bán thời gian là Thần chết dự bị - những chiến binh bảo vệ nhân loại khỏi loài ác linh mang tên Hollow. Nhưng theo chuẩn mô-típ shonen, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.

Xuyên suốt mạch truyện, Ichigo phải chiến đấu và kết giao với hàng loạt nền văn minh siêu nhiên đến từ thiên đường, địa ngục và vô số cõi trung gian. Từ Soul Society của các tử thần đến thế giới Hueco Mundo hay địa bàn của các cung thủ Quincy, đều có dấu chân của chàng trai ấy.

Với bản anime, các nhân vật phụ có nhiều đất diễn hơn.

Là nhân vật mang hơi hướm "đấng cứu thế", Ichigo gắn kết mật thiết với các thế lực trên. Ở phần The Calamity, Ichigo cùng đồng minh bị cuốn vào cuộc chiến sinh tử với tộc Quincy do Yhwach dẫn đầu. Đó là kẻ không chỉ sở hữu sức mạnh khủng khiếp mà những nước cờ, tính toán của hắn luôn khiến Ichigo rơi vào thế bị động.

Trụ cột vững chắc của Bộ ba huyền thoại

Giống như những cái tên khác trong Big Three Shounen như Naruto hay One Piece, Bleach luôn được độc giả háo hức đón nhận. Và lần này phần kết của tác phẩm được ví như một lời chia tay chân thành của thương hiệu đình đám. Bởi bao nhiêu hụt hẫng trước đây trong cái kết của bản manga đã được tác giả và đội ngũ sản xuất anime bù đắp đầy đủ.

Thực tế, dự án anime về Bleach từng có thời điểm đóng băng vào năm 2012 mà không chuyển thể arc cuối từng bị xem là một cái kết buồn cho một huyền thoại. Suốt gần một thập kỷ sau đó, Bleach bị gán mác là kẻ dang dở duy nhất của Big Three, trong khi Naruto và One Piece vẫn đang băng băng tiến về phía trước.

Mọi thứ thay đổi khi dự án Bleach: Thousand-Year Blood War được công bố vào năm 2021. Trải dài qua bốn phần phim, Pierrot Films đã thực hiện đúng phương châm "làm ra những bộ anime khiến khán giả phải thốt lên kinh ngạc".

Thoát khỏi áp lực phải ra mắt hàng tuần trên sóng truyền hình, chất lượng hoạt họa dưới bàn tay đạo diễn Tomohisa Taguchi và Hikaru Murata đã nâng tầm Bleach sánh ngang các phim điện ảnh chiếu rạp.

Từ bản nhạc nền giao hưởng hào hùng của Shiro Sagisu, phông chữ ấn tượng trên thẻ tiêu đề cho đến những vần thơ đầy tính nghệ thuật ở cuối mỗi tập, mọi thứ đều được "chế biến" một cách hoàn hảo.

Bên cạnh đó, việc bổ sung các phân cảnh hoàn toàn mới dưới sự giám sát của chính tác giả Kubo giúp dàn nhân vật phụ tỏa sáng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc Orihime Inoue lột xác từ một "bánh bèo vô dụng" thành một nhân vật trị thương thực thụ, đủ sức bảo vệ Ichigo chính là một trong những điểm nhấn đắt giá.

Bleach: Thousand-Year Blood War thực sự là màn “quay xe” ấn tượng của thương hiệu shounen này.

Bleach đâu đó vẫn còn những khiếm khuyết mang tính “thương hiệu” khi có quá nhiều chi tiết câu giờ hay những pha lật kèo phi lý nhờ vào các năng lực ẩn. Các nhân vật dành quá nhiều thời lượng để phân tích về năng lực mạnh mẽ của mình để rồi đối thủ có đủ thời gian tung ra một năng lực mới hoàn toàn.

Theo Gizmodo, điều này khiến các trận chiến đôi khi giống như những đứa trẻ đang chơi trò đuổi bắt, liên tục sáng tác ra "luật mới" để cãi cùn với nhau. Dù những phân cảnh kích hoạt sức mạnh hay tuyệt chiêu kết liễu cực kỳ đã mắt, việc phải chứng kiến cả phe ta lẫn phe địch liên tục lôi ra "tuyệt chiêu thứ hai, thứ ba, thứ tư" cho những năng lực vốn đã quá ảo diệu thực sự vắt kiệt sự kiên nhẫn của người xem.

Với Huyết chiến ngàn năm, thay vì cố gọt giũa hay lấp liếm những khuyết điểm đặc trưng của mình, bản anime đã ôm trọn lấy chúng. Tác phẩm không lạm dụng các cảnh mới để vá lỗi cốt truyện, mà thay vào đó, đặt cược gấp bốn lần vào hệ thống sức mạnh phức tạp của mình.

Dù mang trong mình những khiếm khuyết cố hữu, Huyết chiến ngàn năm vẫn sừng sững vượt mọi kỳ vọng, hiên ngang khép lại hành trình của một trong những thương hiệu shonen "cool ngầu" nhất kỷ nguyên hiện đại.