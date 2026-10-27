Harry Kane truyền cảm hứng

Trước khi giành Quả bóng vàng 2026, Harry Kane còn truyền cảm hứng cho bạn đọc "nhí" qua những lần đọc truyện cùng con và cuốn tiểu sử bằng tranh kể về hành trình theo đuổi ước mơ.

Harry Kane trở thành cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng vàng vào ngày 27/10. Ảnh: Reuters.

Ngày 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ Anh giành Quả bóng vàng 2026. Trong sự nghiệp, anh thường được nhắc đến với khả năng ghi bàn và vai trò thủ lĩnh đội tuyển Anh.

Tuy nhiên, những khoảnh khắc đời thường cũng góp phần tạo nên hình ảnh gần gũi của tiền đạo sinh năm 1993. Một trong số đó là lần anh xuất hiện trên chương trình CBeebies Bedtime Stories của BBC để đọc truyện đêm khuya cho các em nhỏ.

Cầu thủ kể chuyện cho trẻ em trước giờ đi ngủ

Theo The Mirror, Kane tham gia chương trình kể chuyện trước giờ đi ngủ dành cho trẻ em và lựa chọn cuốn The Lion Inside (Tạm dịch: Chú sư tử bên trong) của Rachel Bright, do Jim Field minh họa. Câu chuyện xoay quanh một chú chuột nhỏ nhút nhát, quyết định lên đường tìm kiếm tiếng gầm của mình. Qua hành trình ấy, chú học được cách vượt qua nỗi sợ và xây dựng sự tự tin cho bản thân.

Harry Kane đọc sách cho trẻ em trong đúng Ngày Sức khỏe Tinh thần Thế giới năm 2022. Theo BBC, tác phẩm đề cập tình bạn, sự tự tin và lòng tự trọng. Kane cho biết anh yêu thích khoảng thời gian ngồi đọc sách cùng các con trước giờ ngủ. Ba người con của anh là Ivy, Vivienne Jane và Louis đều yêu thích cuốn sách này.

Trên Guardian, nhà bình luận Barney Ronay nhắc lại lần xuất hiện trên truyền hình này khi phác họa tính cách của Kane. Tác giả cho rằng cách tiền đạo người Anh đọc truyện có phần chậm rãi, đôi lúc lúng túng, lại khiến anh trở nên chân thật và dễ mến. Trước máy quay, Kane nói về việc đọc truyện cho trẻ em với sự nghiêm túc tương tự khi thảo luận một trận bóng đá quan trọng.

Kane khi tham gia đọc sách cho trẻ em trong chương trình CBeebies Bedtime Stories của BBC. Ảnh: BBC.

Theo Ronay, Kane không cần phô trương hay liên tục quảng bá hình ảnh cá nhân để tạo thiện cảm. Sự chân thành trong những khoảnh khắc đời thường giúp công chúng nhìn thấy một khía cạnh khác của cầu thủ vốn quen thuộc với những pha dứt điểm trên sân cỏ.

Nhận xét này cũng xuất hiện trong bài viết của Guardian sau khi Kane giành Quả bóng vàng 2026. Tờ báo nhấn mạnh sự khiêm tốn, tính chuyên nghiệp và khả năng chơi bóng toàn diện của tiền đạo Bayern Munich.

Truyền cảm hứng theo đuổi ước mơ cho trẻ em

Hình ảnh Harry Kane gắn với sách thiếu nhi còn xuất hiện trong một tác phẩm xuất bản năm 2026. Cuốn Harry Kane, do Maria Isabel Sánchez Vegara chấp bút và Matt Hunt minh họa, thuộc bộ sách tiểu sử tranh Little People, BIG DREAMS của nhà xuất bản Frances Lincoln Children's Books. Theo Quarto, sách phát hành ngày 7/5, có 32 trang với đối tượng độc giả mục tiêu là các em nhỏ.

Tác phẩm kể về hành trình theo đuổi bóng đá của Kane từ khi còn là một cậu bé. Anh gia nhập Ridgeway Rovers lúc nhỏ, kiên trì rèn luyện kỹ năng và sớm được Arsenal chú ý. Tuy nhiên, sau một mùa giải, Kane bị loại khỏi đội trẻ của câu lạc bộ. Thất bại khiến anh thất vọng nhưng sự động viên từ cha và gia đình giúp anh tiếp tục theo đuổi giấc mơ.

Sau đó, Kane gia nhập Tottenham Hotspur, dần khẳng định năng lực và trở thành chân sút hàng đầu của đội bóng. Anh tiếp tục vươn lên giữ băng đội trưởng tuyển Anh và giành Chiếc giày vàng tại World Cup 2018, giải thưởng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu.

Quyển sách tranh về cuộc đời của thủ lĩnh đội tuyển Anh. Ảnh: Stanchion Books.

Theo phần giới thiệu trên Quarto, sách tập trung vào lòng kiên trì và khả năng đứng dậy sau thất bại của cầu thủ sinh năm 1993. Cuối sách có thêm dòng thời gian tiểu sử, hình ảnh và thông tin về sự nghiệp của cầu thủ. Nhà xuất bản cũng giới thiệu Little People, BIG DREAMS là bộ tiểu sử bằng tranh đã bán hàng triệu bản, kể về cuộc đời những nhân vật nổi bật trong nhiều lĩnh vực.

Điểm đáng chú ý là cuốn sách dành cho trẻ em không xây dựng hành trình của Kane như một chuỗi thành công. Sách không ngần ngại nhắc đến việc anh bị Arsenal loại khỏi đội trẻ, giúp độc giả nhỏ tuổi hiểu rằng con đường theo đuổi ước mơ có thể gặp trở ngại. Thành công đến sau những lần thất vọng, quá trình rèn luyện và sự hỗ trợ của gia đình.

Khi Kane giành Quả bóng vàng vào ngày 26/10, câu chuyện ấy có thêm một dấu mốc đáng chú ý. Anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành giải thưởng này kể từ Michael Owen năm 2001 và là người Anh thứ năm trong lịch sử được vinh danh. Theo thông tin được công bố tại lễ trao giải, Kane ghi 73 bàn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong mùa giải 2025/26.