Zidane húc đầu, Lippi tháo kính, Italy lên đỉnh thế giới

World Cup 2006 có hai khoảnh khắc kinh điển: huyền thoại Zidane chia tay bóng đá bằng cú húc đầu và chiếc thẻ đỏ; HLV Lippi lý trí tháo kính trước khi ăn mừng Italy vô địch.

Chung kết World Cup 2006 là cuộc đối đầu giữa Pháp và Italy. Trong trận chung kết World Cup thứ hai của mình, Zinédine Zidane vừa ghi bàn, vừa bị truất quyền thi đấu. Và Italy được xướng tên là nhà vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử.

Pha húc đầu của Zidane vào ngực Materazzi bị trừng phạt bằng thẻ đỏ, gợi lại ký ức về chiếc thẻ đỏ của Marcel Desailly trong trận chung kết năm 1998, khiến cả sân vận động chết lặng.

Lần thứ hai trong lịch sử World Cup, trận chung kết phải phân định bằng loạt sút luân lưu. Lần trước đó, năm 1994, Italy đã thua Brazil.

Pirlo sút đầu tiên, đánh lừa Barthez. Wiltord sau đó đưa Buffon đổ sai hướng. Materazzi thực hiện thành công lượt sút của mình. Nhưng Trezeguet thì không; cú sút cao của anh dội xà ngang bật ra ngoài. Daniele De Rossi nâng cách biệt cho Italy, trước khi Eric Abidal rút ngắn tỷ số bằng cú sút hạ Buffon.

Del Piero giữ vững tinh thần và Willy Sagnol níu giữ hy vọng cho Pháp. Nếu hậu vệ trái của Palermo, Fabio Grosso - người từng ghi bàn ở bán kết gặp Đức - thực hiện thành công lượt sút của mình, Italy sẽ lên ngôi vô địch thế giới.

Phần còn lại, như người ta vẫn nói, đã trở thành lịch sử.

Italy vô địch World Cup 2006.

Cặp kính của Marcello Lippi

Quả luân lưu quyết định của Fabio Grosso giúp Italy trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ tư. Tất cả cầu thủ, dự bị, quan chức và ban huấn luyện Italy ùa xuống sân ăn mừng.

Chỉ duy nhất HLV Marcello Lippi vẫn đứng yên tại chỗ. Ông quay lưng lại với khung cảnh cuồng nhiệt, tháo kính và đặt cẩn thận lên ghế dự bị. Chỉ sau đó, ông mới bước ra hòa mình vào niềm vui cùng các học trò.

Vì sao lại có khoảnh khắc bình thản khác thường ấy? Mười năm trước, khi còn dẫn dắt Juventus trong trận chung kết Champions League 1995/96 gặp Ajax, Lippi từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng trong cơn hỗn loạn ăn mừng, ông đã làm mất kính, để rồi quay lại và thấy chúng bị giẫm nát trên mặt cỏ.

Không phải là người mắc cùng một sai lầm hai lần, Lippi đã cẩn thận bảo vệ cặp kính của mình trước khi tham gia ăn mừng cùng các cầu thủ. Chính cặp kính mà ông giữ gìn kỹ lưỡng năm 2006 hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Bóng đá Thế giới FIFA.