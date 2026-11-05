Phản diện kỳ quặc nhất Người Nhện từng đối đầu

Xuất hiện chỉ một lần trong truyện tranh Marvel, kẻ phản diện mang hình dáng bức tường vẫn được người hâm mộ Người Nhện nhớ đến sau hơn nửa thế kỷ.

Ảnh: Marvel.

Theo ComicBook, trong số hàng chục kẻ phản diện từng đối đầu Spider-Man (Người Nhện), The Wall (Bức Tường) là một trong những nhân vật kỳ quặc nhất. Không sở hữu vũ khí tối tân hay năng lực siêu nhiên đáng sợ, nhân vật này có ngoại hình đúng như tên gọi: một bức tường gạch khổng lồ có khuôn mặt và đôi chân.

The Wall xuất hiện lần đầu trong tập truyện Spidey Super Stories #8, phát hành năm 1975, do Jean Thomas viết kịch bản và Winslow Mortimer minh họa. Đây cũng là lần duy nhất nhân vật góp mặt trong truyện tranh Marvel. Dù vậy, sau hơn 50 năm, The Wall vẫn được nhiều người hâm mộ biết đến nhờ những hình ảnh hài hước lan truyền trên Internet.

Kẻ phản diện chỉ xuất hiện một lần

Nguồn gốc của The Wall gắn với The Electric Company, chương trình truyền hình giáo dục dành cho trẻ em phát sóng trên kênh PBS của Mỹ. Trong chương trình, Người Nhện xuất hiện ở các tiểu phẩm ngắn mang tên Spidey Super Stories, với mục đích khuyến khích trẻ em tập đọc. Thay vì nói chuyện thông thường, nhân vật giao tiếp thông qua những ô thoại giống truyện tranh.

Từ mùa thứ tư, diễn viên Danny Seagren đảm nhận vai Người Nhện. Loạt tiểu phẩm xây dựng những câu chuyện đơn giản, hài hước, trong đó siêu anh hùng đối đầu các nhân vật phản diện có năng lực kỳ quặc.

The Wall xuất hiện trong tiểu phẩm Spidey: Up Against the Wall, lấy bối cảnh một trận bóng chày của đội New York Mets. Khi trận đấu đang diễn ra, một bức tường gạch bất ngờ xuất hiện, gây náo loạn sân bóng và xô ngã cả trọng tài.

Người Nhện xuất hiện trong trang phục siêu anh hùng, đội thêm chiếc mũ bóng chày và cầm một chiếc xúc xích nóng để đối phó kẻ gây rối. Đáng chú ý, vai trọng tài trong tiểu phẩm do Morgan Freeman đảm nhận, khi ông còn chưa trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng. Sau khi Người Nhện giải quyết vụ việc, vị trọng tài quyết định đuổi cả siêu anh hùng lẫn The Wall khỏi sân, đồng thời dọa phạt 50 USD .

Theo ComicBook, The Electric Company có tổng cộng 29 tập Spidey Super Stories. Khác với những trận chiến căng thẳng trong truyện tranh chính thống, các câu chuyện này chủ yếu mang tính giải trí, giúp trẻ em học đọc và tiếp nhận những bài học đơn giản.

Bên cạnh The Wall, Người Nhện còn đối đầu với những nhân vật kỳ lạ như Spoiler, kẻ chuyên phá hỏng niềm vui của người khác; Bookworm, kẻ ăn sách thiếu nhi; hay Tickler, nhân vật chuyên kể những câu chuyện cười dở tệ.

Morgan Freeman cũng từng hóa thân thành Dracula trong một tiểu phẩm của chương trình. Sau khi xuất hiện trên truyền hình, câu chuyện về The Wall được chuyển thể thành truyện tranh trong Spidey Super Stories #8.

Phiên bản truyện tranh giải thích rõ hơn nguồn gốc nhân vật. The Wall vốn là Joshua Waldemeyer, một học sinh trung học gặp tai nạn và biến thành bức tường gạch có tri giác. Trong tiểu phẩm truyền hình, tai nạn được mô tả là một thí nghiệm hóa học thất bại. Còn ở truyện tranh, Joshua bị một bức tường đổ xuống người, khiến cơ thể biến đổi.

Từ một học sinh bình thường, Joshua trở thành bức tường biết đi, mang theo sự tức giận và tìm cách gây rối. Câu chuyện tiếp tục diễn ra tại sân bóng chày. The Wall tấn công cầu thủ và trọng tài trước khi Người Nhện xuất hiện ngăn chặn. Cuối cùng, siêu anh hùng sử dụng tơ nhện để đánh bại đối thủ.

Một trong những chi tiết hài hước nhất nằm ở đoạn kết, khi Người Nhện và The Wall cùng ngồi trên ghế dự bị. Thay vì bận tâm đến cuộc chiến vừa diễn ra, Người Nhện lại thắc mắc đội nào đã thắng trận bóng.

Dù câu chuyện chỉ mang tính giải trí dành cho thiếu nhi, tạo hình bức tường gạch có khuôn mặt và đôi chân khiến The Wall trở thành một nhân vật khó quên.

Sống mãi nhờ những bức ảnh chế

Theo ComicBook, điều đáng ngạc nhiên là The Wall vẫn được người hâm mộ Marvel biết đến rộng rãi dù bộ truyện Spidey Super Stories không dễ tìm mua và cũng không có trong thư viện truyện tranh kỹ thuật số Marvel Unlimited.

Những hình ảnh Người Nhện đối đầu bức tường gạch liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội, trở thành chất liệu cho các meme (ảnh chế) về những nhân vật phản diện kỳ quặc nhất Marvel.

The Wall cũng không phải trường hợp duy nhất. Trong lịch sử truyện tranh, Người Nhện từng đối đầu Big Wheel, kẻ sử dụng bánh xe khổng lồ làm phương tiện chiến đấu, hay Kangaroo, nhân vật có khả năng nhảy như chuột túi.

Tuy nhiên, trong khi nhiều kẻ phản diện được Marvel khai thác qua nhiều câu chuyện, The Wall chỉ có một lần xuất hiện trong truyện tranh.

Sự nổi tiếng của nhân vật cho thấy không phải kẻ phản diện nào cũng cần sở hữu sức mạnh khủng khiếp hay tham vọng thống trị thế giới để được độc giả ghi nhớ. Đôi khi, một ý tưởng kỳ quặc và đủ hài hước cũng có thể tồn tại trong ký ức người hâm mộ suốt nhiều thập niên.