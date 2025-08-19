Tác dụng ít biết của trà hoa hồng

Ngoài công dụng chống viêm, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ giảm cân, trà hoa hồng còn là "người bạn tốt" của gan. Nó làm giảm chứng can uất, có công dụng hành khí, thanh lọc cơ thể.

Trà hoa hồng rất tốt cho phụ nữ, hoa hồng dùng làm trà, nên sao trên lửa nhỏ. Ảnh minh họa: M.T.

Nếu đã có triệu chứng can uất nặng, các chị em nên dùng thuốc càng sớm càng tốt. Nhưng nếu bệnh chưa quá nghiêm trọng hoặc đang trong thời kỳ củng cố sau trị liệu bằng thuốc, hoặc muốn phòng bệnh, mọi người có thể áp dụng thực liệu hàng ngày.

Thực liệu bao gồm cả đồ ǎn và thức uống. Vì vậy, ở đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một loại hoa và một loại quả phù hợp với các nhu cầu trên.

Đầu tiên là một loại trà hoa. Chúng ta cần uống nước hàng ngày, nhiều người cũng có thói quen uống trà. Do đó chỉ cần thêm một, hai vị thuốc không khó uống, tǎng mùi vị là đã đạt được hiệu quả phòng bệnh và chữa bệnh.

Nhắc tới loại trà thảo mộc giúp sơ can, giải uất, nhiều chị em sẽ nghĩ ngay đến hoa hồng. Đây cũng chính là loài hoa tôi muốn nhắc tới ở đây. Trà hoa hồng là một trong những loại trà hoa truyền thống, có công dụng hành huyết, lưu thông khí rất tốt, thường được dùng để sơ can giải uất, rất phù hợp cho các chị em phụ nữ sử dụng lâu dài.

Hoa hồng sử dụng trong y học cổ truyển phải là nụ hồng chưa nở, sau đó được làm khô nhanh trên lửa nhỏ, phần cánh hoa cần được làm khô đầu tiên. Như vậy hoa hồng mới giữ được khí của hoa, tǎng hiệu quả chữa bệnh.

Còn hoa hồng được phơi khô sẽ kém cả về màu sắc lẫn hương thơm. Mà hương thơm của hoa hồng có tác dụng thúc đẩy khí trong cơ thể, giúp thông khí, giải uất. Do đó, hoa hồng dùng để pha trà nên được mua từ các hiệu thuốc chứ không nên tự phơi.

Ở đây tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một loại trà hoa giúp lưu thông khí huyết mà lại rất đơn giản: 9g hoa hồng thêm 9g hoa nguyệt quý (còn gọi là hồng Trung Quốc) và 8g hồng trà. Cần lưu ý rằng hoa sử dụng trong công thức này là hoa khô.

Ở tuổi trung niên, con người dễ cảm thấy chuyện phiền muộn nối tiếp nhau, phụ nữ dễ mắc chứng can uất. Lúc này, có thể sử dụng trà hoa hồng. Dược lực của hoa hồng nhẹ nhàng nên cũng có thể uống hàng ngày để phòng bệnh.

Thứ hai, tôi muốn giới thiệu với mọi người quất (kim quất). Loại quả vàng ươm xinh xắn này được nhiều người ưa thích trồng tại nhà vào mỗi dịp Tết đến xuân về để mang lại may mắn.

Quất có mùi vị khá đặc biệt, đây cũng chính là nhân tố giúp hành khí và giải uất. Quất có công dựng lý khí, giải uất, tiêu thực, hóa đờm, tỉnh rượu. Vị chua của quất đi vào gan cũng trợ giúp cho quá trình tiêu hóa, giải đờm.

Bạn có thể ǎn quất sống, tốt nhất là ǎn cả vỏ. Nhưng mọi người cần lưu ý, mỗi lần chỉ vài ba quả quất là đủ, ǎn quá nhiều sẽ không tốt cho rǎng lợi. Cũng không được ǎn khi bụng rỗng vì sẽ dễ kích thích dạ dày, người già tỳ vị hư nhược lại càng hạn chế ǎn.