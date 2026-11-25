Sự kiện “Sóng nhạc phương Nam 2026” hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam thu hút hơn 30.000 cư dân và du khách đến T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh).

Tối 24/11, khu vực dòng sông Ánh sáng thuộc khu đô thị T&T City Millennia là điểm hẹn âm nhạc, văn hóa của cư dân và du khách, mở ra không gian vui chơi giải trí mới cho khu nam TP.HCM.

Không gian nghệ thuật giàu bản sắc

Theo thống kê của ban tổ chức, khu vực dòng sông Ánh sáng đón hơn 30.000 cư dân và du khách tham dự sự kiện “Sóng nhạc phương Nam”. Có mặt từ sớm, anh Hoàng Nam, du khách đến từ TP.HCM, chia sẻ: “Sẵn dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam, cả nhà mình rủ nhau đổi gió xuống đây coi nhạc hội. Từ TP.HCM chạy xe thuận tiện, đường dễ đi, đến nơi thấy ngay không gian sông nước mát rượi”.

Sân khấu bán nguyệt của “Sóng nhạc phương Nam” soi bóng xuống mặt nước.

Như chuyến du hành nghệ thuật nối nhịp quá khứ và hiện tại, “Sóng nhạc phương Nam” dẫn dắt khán giả từ lắng đọng đến thăng hoa. Người xem hòa mình trong thanh âm dân tộc, tiếng trống khai hội và hoạt cảnh “Theo dấu phù sa” đậm tình đất, tình người Nam Bộ. Tiếp nối mạch cảm xúc, không gian sự kiện sôi động hơn với The Fire Band và vũ điệu nón lá LED, mang đến trải nghiệm nghe nhìn trọn vẹn.

Chị Ngọc Lan, cư dân T&T City Millennia, chia sẻ: “Nhà tôi bất ngờ lắm, không nghĩ ngay sát bên nhà lại có đêm nhạc được đầu tư chỉn chu đến vậy”.

Màn pháo hoa rực rỡ khép lại “Sóng nhạc phương Nam”, tạo cảm xúc bùng nổ cho hàng nghìn khán giả.

Đêm hội lên cao trào khi ca sĩ Đan Trường xuất hiện với ca khúc gắn với ký ức nhiều thế hệ như Mãi mãi một tình yêu, Tình khúc vàng và màn giao lưu Chim trắng mồ côi với khán giả. DJ Mie mang đến phần trình diễn âm nhạc sôi động ven sông trước khi màn pháo hoa khép lại đêm 24/11.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo Quyết định số 21998/QĐ-UBND cho cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An vì đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa tại địa phương. Sự ghi nhận cho thấy sự phối hợp giữa doanh nghiệp và chính quyền địa phương trong việc kiến tạo không gian văn hóa cộng đồng.

Cá nhân và tập thể Công ty Cổ phần Thái Sơn - Long An nhận bằng khen của UBND tỉnh Tây Ninh.

Kiến tạo sức sống đô thị từ hoạt động văn hóa, giải trí

Sức hút của “Sóng nhạc phương Nam” góp phần cho thấy tiềm năng của T&T City Millennia trên thị trường bất động sản khu nam TP.HCM. Sự kiện cũng thể hiện định hướng vận hành dài hạn của T&T Homes trong việc đưa hoạt động văn hóa, giải trí vào nhịp sống thường nhật của khu đô thị.

Theo kế hoạch vận hành, sau đêm hội 24/11, không gian dòng sông Ánh sáng sẽ tiếp tục duy trì chuỗi hoạt động Rivershow định kỳ, kết hợp tổ hợp 25 kiosk dịch vụ ẩm thực ven sông. Phố đi bộ Millennia Journey có hoạt động mua sắm, giao lưu cộng đồng, trong khi phố thương mại Little Hong Kong dự kiến vận hành ngày 31/12, bổ sung mảnh ghép thương mại - dịch vụ cho khu đô thị và khu nam TP.HCM.

T&T City Millennia đã vận hành nhiều tiện ích phục vụ cư dân.

Chuỗi hoạt động cuối năm cộng hưởng với lợi thế sẵn có của T&T City Millennia. Dự án có quy mô khoảng 267 ha, tọa lạc tại cửa ngõ phía nam TP.HCM, 3 mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi, với quỹ sản phẩm gồm nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự và căn hộ. Hiện nhiều tiện ích thiết yếu đã đi vào vận hành, hạ tầng khu vực tiếp tục được bổ sung, nâng cấp, rút ngắn khoảng cách với trung tâm TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn cảnh khu đô thị T&T City Millennia.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản đề cao giá trị thực, “Sóng nhạc phương Nam” với hơn 30.000 cư dân và du khách tham dự cho thấy sức hút cộng đồng của T&T City Millennia.

Việc kết hợp phát triển hạ tầng tiện ích với hoạt động văn hóa, giải trí định kỳ giúp duy trì nhịp sống thực tế cho khu đô thị của T&T Homes, tạo tiền đề cho hoạt động thương mại tại các dự án do Tập đoàn T&T Group phát triển trong tương lai.