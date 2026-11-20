Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, T&T City Millennia tổ chức đêm hội nghệ thuật bên sông, kết hợp âm nhạc dân tộc, hoạt cảnh Nam Bộ và trình diễn hiện đại.

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu trở thành ngày nghỉ lễ quốc gia. Nhân dịp này, đêm hội nghệ thuật “Sóng nhạc phương Nam” tại T&T City Millennia (Cần Giuộc, Tây Ninh) mang đến thêm lựa chọn vui chơi cho người dân và du khách ở khu vực phía nam TP.HCM.

Độc đáo bữa tiệc âm nhạc trên sân khấu "vầng trăng"

Chương trình “Sóng nhạc phương Nam” diễn ra tối 24/11 tại khu vực dòng sông Ánh sáng, thuộc T&T City Millennia.

Lấy văn hóa sông nước làm cảm hứng, chương trình kết hợp âm thanh của nhạc cụ dân tộc với tiết mục Bắt sóng phương Nam mang tiết tấu rộn ràng. Hoạt cảnh Theo dấu phù sa tái hiện đời sống, văn hóa và con người Nam Bộ qua ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Đêm hội còn có sự góp mặt của ca sĩ Đan Trường với những ca khúc gắn bó cùng nhiều thế hệ khán giả. DJ Mie và vũ đoàn tiếp nối chương trình bằng các bản phối điện tử trẻ trung, tạo nên không khí sôi động bên sông.

T&T City Millennia với hàng loạt tiện ích đã đi vào khai thác, tạo môi trường an cư, kinh doanh sôi động.

Điểm nhấn của đêm hội là sân khấu bán nguyệt vươn ra mặt nước. Khi lên đèn, công trình gợi hình ảnh vầng trăng khuyết soi bóng xuống Rạch Dơi. Thiết kế mở tạo sự kết nối gần gũi giữa nghệ sĩ, khán giả và cảnh quan sông nước.

T&T City Millennia - tọa độ giải trí mới phía Nam TP.HCM

Đêm nhạc hội rực rỡ ngày 24/11 mở màn cho một chuỗi trải nghiệm bất tận đang chờ đón cư dân và du khách tại T&T City Millennia. Sau "Sóng nhạc phương Nam", sức sống đô thị của T&T Homes tiếp tục được "thắp lửa" dọc theo dòng sông Ánh sáng.

Chuỗi Rivershow định kỳ sẽ biến mặt sông thành sân khấu nghệ thuật sống động với âm nhạc và những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn. Men theo dòng chảy nghệ thuật ấy là hệ thống 20 kiosk ven kênh luôn sáng đèn, sẵn sàng chiêu đãi thực khách một "bữa tiệc" ẩm thực vùng miền phong phú.

Chưa dừng lại ở đó, hành trình vui chơi sẽ nối dài bất tận tại phố đi bộ Millennia Journey với hàng loạt hoạt động mua sắm, giao lưu sôi nổi. Đặc biệt, người dân đang đếm ngược từng ngày chờ đón màn ra mắt của khu phố thương mại Little Hong Kong dự kiến khai trương vào ngày 31/12.

Mang cảm hứng "Cửu Long Hội Nguyệt" giao thoa giữa tinh thần Hương Cảng và bản sắc phương Nam, tuyến phố dài khoảng 230 m hội tụ đồng bộ kiến trúc, cảnh quan, ánh sáng cùng chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí đặc sắc. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm “check-in” mang hơi thở quốc tế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ẩm thực, mua sắm và vui chơi không giới hạn cho cư dân và du khách.

T&T City Millennia được bồi đắp giá trị nhờ vị trí đắc địa, hạ tầng khu vực liên tục được đầu tư, nâng cấp.

Chuỗi sự kiện từ nay đến cuối năm góp phần tạo thêm sức sống cho T&T City Millennia. Khu đô thị rộng khoảng 267 ha, nằm tại cửa ngõ phía nam TP.HCM, kết nối với các trục giao thông chính, hệ tiện ích hiện hữu, trung tâm thành phố và những đầu mối kinh tế trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, địa thế ba mặt tiếp giáp dòng Rạch Dơi tạo nên dấu ấn cảnh quan, lợi thế phong thủy, mang nguồn sinh khí thịnh vượng cho dự án.

Khu đô thị đã thành hình với hệ sản phẩm đa dạng (nhà phố liền kề, shophouse, biệt thự song lập, biệt thự vườn, căn hộ cao cấp) có pháp lý vững vàng. Hàng loạt tiện ích như bể bơi, công viên cây xanh, quảng trường, trường học... đã đi vào vận hành, kiến tạo nên không gian sống văn minh, giàu năng lượng.

Hạ tầng khu vực tạo động lực mạnh mẽ cho khả năng kết nối của khu đô thị. Trong đó, đường Lê Văn Lương, trục giao thông nối khu nam TP.HCM với Tây Ninh, được mở rộng lên 30-40 m. Trong tương lai, tuyến đường thủy từ bến du thuyền nội khu đến bến Bạch Đằng sẽ mở thêm lựa chọn di chuyển về trung tâm thành phố.

Tất cả đang cộng hưởng, đưa T&T City Millennia không chỉ trở thành điểm hẹn vui chơi giải trí "phải đến" mỗi dịp cuối tuần, lễ Tết, mà còn là tọa độ an cư và đầu tư sáng giá bậc nhất trên bản đồ bất động sản khu nam TP.HCM.