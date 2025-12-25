T&T City Millennia ghi dấu ấn với danh hiệu 'Dự án đáng sống 2025'

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn, T&T City Millennia khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản khi được vinh danh "Dự án đáng sống 2025".

Theo đại diện T&T City Millennia, giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, đồng thời mở ra giai đoạn sôi động với chuỗi sự kiện lễ hội cuối năm và ra mắt phân khu mới của công ty.

"Dự án đáng sống 2025"

Ngày 25/12 tại Hà Nội, tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức "Diễn đàn thị trường bất động sản trong giai đoạn mới" - trao chứng nhận "Dự án đáng sống" 2025. Tại sự kiện, dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp T&T City Millennia (Tây Ninh) được vinh danh "Dự án đáng sống 2025".

Ông Hoàng Việt Cường, Tổng giám đốc T&T Homes (chính giữa), nhận giải "Dự án đáng sống 2025" cho dự án T&T City Millennia (Tây Ninh).

"Dự án đáng sống 2025" là một trong những giải thưởng uy tín của thị trường bất động sản. Giải thưởng được xét chọn dựa trên hệ thống tiêu chí rõ ràng, quy trình bình chọn và thẩm định khắt khe của hội đồng cố vấn chuyên môn cùng sự tham gia đánh giá của độc giả. Theo ban tổ chức, dự án đáng sống không chỉ dừng lại ở việc cung cấp công trình nhà ở, mà cần đảm bảo nền tảng về hạ tầng, tiện ích, môi trường sống và giá trị nhân văn.

T&T Homes kiên định với triết lý lấy chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân làm trung tâm.

Theo đại diện chủ đầu tư, việc T&T City Millennia được vinh danh "Dự án đáng sống 2025" vừa là minh chứng cho nỗ lực trong quá trình phát triển dự án, vừa là động lực để T&T Homes tiếp tục kiên định với định hướng kiến tạo khu đô thị bền vững, lấy chất lượng sống và trải nghiệm của cư dân làm trung tâm.

"Chúng tôi xác định phát triển bất động sản không đơn thuần là xây dựng nhà ở, mà là tạo lập không gian sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Đó là nơi cộng đồng cư dân có thể gắn kết, tận hưởng tiện ích đồng bộ và an cư lâu dài", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Không gian dự án ưu tiên cảnh quan và hệ sinh thái xanh.

Tọa lạc tại phía nam TP.HCM, T&T City Millennia sở hữu vị trí chiến lược nằm trong trung tâm. Mạng lưới hạ tầng giao thông liên kết vùng, với khả năng tiếp cận trung tâm thành phố trong 30 phút. Khu đô thị có quy mô 267 ha, với mật độ xây dựng chỉ 34,73%, ưu tiên cho cảnh quan và hệ sinh thái xanh. Mạng lưới mặt nước dài 7 km bao quanh dự án trở thành dấu ấn đặc trưng, góp phần điều hòa vi khí hậu, mang lại diện mạo cảnh quan sinh động. Xen kẽ đó là quỹ đất cây xanh - mặt nước - công viên rộng 45 ha, tạo thành mảng xanh lớn mở ra không gian sống khoáng đạt, trở thành cấu trúc dẫn dắt cho hệ sinh thái nghỉ dưỡng và sinh hoạt ngoài trời của đại đô thị.

Bên cạnh lợi thế về cảnh quan, T&T City Millennia xây dựng hệ thống tiện ích đa tầng và đồng bộ, phục vụ nhu cầu của giới thượng lưu: Giáo dục chất lượng cao (trường liên cấp FPT), sức khỏe - thư giãn (chuỗi sân thể thao, hồ bơi, spa), văn hóa - giải trí (bến du thuyền)… Nổi bật trong đó là hai công trình biểu tượng đã xác lập kỷ lục Việt Nam: Dòng sông Ánh Sáng và tuyến phố đi bộ Millennia Journey. Nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm mỗi tuần, góp phần kiến tạo nhịp sống sôi động và bền vững cho T&T City Millennia, xứng với định vị là khu đô thị văn hóa - giải trí và sinh thái bên sông.

Hệ tiện ích của dự án đáp ứng nhu cầu của cư dân ở mọi lứa tuổi.

Điểm mạnh khác của T&T City Millennia là định hướng phát triển cộng đồng cư dân gắn kết. Thiết kế đô thị ưu tiên yếu tố con người, chú trọng đến sự thuận tiện trong di chuyển nội khu, không gian sinh hoạt chung và khu vực tương tác cộng đồng, hướng đến xây dựng môi trường sống văn minh, thân thiện và giàu tính kết nối.

Khuấy động không khí lễ hội với Millennia Fest

Cùng với dấu mốc "Dự án đáng sống 2025", từ ngày 24/12, T&T Homes tổ chức Millennia Fest - chuỗi sự kiện Giáng sinh và chào đón năm mới tại dự án. Chuỗi sự kiện mang đến không gian trải nghiệm giàu cảm xúc cho cư dân, khách hàng và người dân trong khu vực. Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động giải trí như check-in lễ hội, vườn camping, phố ẩm thực, trò chơi tương tác, bốc thăm may mắn cùng chương trình biểu diễn âm nhạc và giao lưu nghệ sĩ...

Đặc biệt, ngày 27/12, T&T Homes tổ chức lễ mở bán phân khu đảo tiện ích sinh thái. Với tổng diện tích 15 ha cùng số lượng giới hạn 623 sản phẩm thấp tầng, đây là phân khu hiếm hoi tại khu nam TP.HCM sở hữu không gian sống riêng tư, trong lành, nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối khu vực trọng điểm.

Không khí Giáng sinh tại phố đi bộ Millennia Journey ngày 24/12.

Phân khu đảo tiện ích sinh thái mang đến không gian an cư chuẩn mực nhờ sự kết hợp hài hòa giữa nhịp sống hiện đại và hơi thở xanh mát của cảnh quan thiên nhiên. Điểm nhấn của phân khu nằm ở khả năng tiếp cận hệ thống tiện ích nội khu chỉ trong vài phút đi bộ, giúp cư dân tận hưởng tiện nghi mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Được bao bọc bởi dải công viên ven sông thoáng mát, phân khu đảo tiện ích sinh thái không chỉ là nơi an cư ngay thềm TP.HCM, mà còn đại diện cho dòng tài sản có tính khan hiếm, mang giá trị di sản cho thế hệ mai sau. Với số lượng sản phẩm giới hạn, phân khu sở hữu nền tảng để có thể gia tăng giá trị theo thời gian và tạo ra dòng tiền thông qua việc khai thác thương mại. Theo đại diện doanh nghiệp, sự kiện mở bán vào ngày 27/12 là dấu ấn quan trọng, khẳng định sức hút của sản phẩm bất động sản giá trị thực tại T&T City Millennia trong cuối năm 2025.