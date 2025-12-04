Khi doanh nghiệp tư nhân tạo giá trị bền vững từ năng lượng sạch

T&T Group nổi lên như “ông lớn” trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với loạt dự án tầm quốc gia, góp sức cùng Chính phủ thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Trong các cuộc hội đàm, làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quyết tâm đưa quan hệ hai nước nâng tầm từ hợp tác lên gắn kết chiến lược, bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau về nguồn lực, tài nguyên và không gian phát triển. Riêng trong lĩnh vực năng lượng, Tổng Bí thư nêu rõ: “Nguồn điện, năng lượng tái tạo của Lào có thể kết nối lưới điện khu vực qua Việt Nam”.

Thông điệp của Tổng Bí thư đặt ra yêu cầu mới cho doanh nghiệp Việt Nam: Tham gia chủ động, sâu rộng và mang tính dẫn dắt vào hạ tầng năng lượng chiến lược khu vực.

Chủ động trên “sân chơi” năng lượng quốc tế

Thực tế, nhiều năm qua, một số doanh nghiệp trong nước chủ động tham gia đầu tư vào năng lượng xuyên biên giới. Tại Lào, việc hợp tác song phương trong lĩnh vực này được đánh giá có nhiều tiềm năng. Nhiều dự án quy mô của Việt Nam đầu tư sắp đến ngày “hái quả ngọt”.

Có thể kể đến nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group. Nhận hợp đồng tô nhượng từ tháng 1, chỉ hơn nửa năm sau, doanh nghiệp đã hoàn thành tuyến đường dây 220 kV hơn 50 km đấu nối đường truyền tải điện từ Savanakhet về Việt Nam. Tuyến đường dây đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tạo trục xương sống để “kết nối nguồn điện, năng lượng tái tạo từ Lào với lưới điện khu vực qua Việt Nam”.

Dự án có tổng công suất 495 MW, tổng mức đầu tư 768 triệu USD được đưa vào vận hành thương mại, đưa dòng điện sạch về Việt Nam vào cuối năm nay. Đây là dự án được giới chuyên gia đánh giá cao, khi vừa đa dạng hóa nguồn cung, phát triển năng lượng xanh, củng cố an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời hiện thực hóa cam kết cấp cao giữa hai Chính phủ, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào vào giai đoạn hợp tác thiết thực và hiệu quả.

Nhìn rộng hơn, hành trình của điện gió Savan 1 không chỉ là câu chuyện đầu tư vào năng lượng, mà trở thành minh chứng cho khát vọng của khối doanh nghiệp tư nhân trong quá trình đồng hành đất nước, kiến tạo hạ tầng năng lượng bền vững trong tương lai.

Gần 2 thập kỷ dựng xây nền móng

Quay trở lại trường hợp của T&T Group, không phải đến khi Savan 1 lập nên “kỳ tích” trên đất bạn Lào, mảng năng lượng của tập đoàn này mới được nhắc đến. Trong xu thế phát triển năng lượng tái tạo là xu hướng tất yếu của toàn cầu, doanh nghiệp của Bầu Hiển có bước chuẩn bị từ sớm, từ xa.

Trong lần chia sẻ với báo giới cuối năm 2021, vị doanh nhân này cho biết từ 15 năm trước, đã trăn trở về hướng đi của năng lượng Việt: “Từ khi T&T được thành lập, tôi tham gia nhiều diễn đàn, hội nghị, có cơ hội tiếp xúc tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà quản lý uy tín quốc tế. Từ những cuộc gặp này, tôi đặt ra câu hỏi: Vì sao nhiều quốc gia có cùng xuất phát như Việt Nam, nhưng lại đạt được sự phát triển cao trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, môi trường?”.

Riêng với năng lượng, Bầu Hiển sớm nhận định rằng ở Việt Nam, trước đây ưu tiên phát triển thủy điện và điện than. Đây là quy luật phát triển tất yếu mà hầu hết quốc gia đều trải qua. Nhưng hiện nay, các quốc gia phát triển chuyển đổi từ điện than, thủy điện sang năng lượng tái tạo.

“Từ đó, tôi có suy nghĩ Việt Nam rồi cũng sẽ đi theo xu hướng như vậy”, Bầu Hiển nói.

Không dừng ở ý tưởng, Bầu Hiển bắt tay vào việc chuẩn bị tâm thế, tiềm lực và chiến lược, sẵn sàng cho “bước chuyển tất yếu” trong tương lai. Ông tìm hiểu, nghiên cứu, đặt vấn đề hợp tác đối tác để phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, doanh nghiệp của ông cũng có ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước để đưa năng lượng tái tạo vào quy hoạch phát triển ngành điện. Liên tục trong nhiều năm tiếp theo, bám sát chủ trương của Chính phủ, T&T kiên trì hoạch định chiến lược cho sân chơi khi đó vẫn còn mới mẻ, nhiều bỡ ngỡ.

Quá trình tích lũy và chuẩn bị nguồn lực ấy được ví như chiếc lò xo bị dồn nén lâu ngày, để rồi thực sự “bật tung” vào năm 2020, khi T&T phát triển năng lượng tái tạo là lĩnh vực kinh doanh trọng điểm của tập đoàn.

Hiệu ứng bánh đà và sức bật của T&T

Tháng 6/2020, nhà máy điện mặt trời Phước Ninh được T&T Group vận hành sau 4 tháng xây dựng. Không lâu sau, thêm 3 dự án tương tự khác của Bầu Hiển tiếp tục hòa lưới điện, đưa tổng công suất điện tập đoàn này đóng góp trong “năm khởi đầu” đạt mức 245 MW.

Từ bước đi đầu tiên đó, chuỗi dự án năng lượng mang thương hiệu T&T nhanh chóng mở rộng khắp cả nước. Hiện tại, tập đoàn triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất đầu tư đạt gần 2.900 MW, trong đó đã hoàn thành, đưa vào vận hành phát điện, tổng công suất 877 MW.

Để lý giải sức bật lớn của T&T trong sân chơi năng lượng, có thể nhắc đến một trong những lý thuyết kinh điển của kinh tế học. Năm 2001, trong cuốn Từ tốt đến vĩ đại, Giáo sư Jim Collins, chuyên gia quản trị hàng đầu thế giới đưa ra khái niệm “hiệu ứng bánh đà” nhằm giải thích sự nhảy vọt của nhiều doanh nghiệp lớn trên toàn cầu. Ông viết: “Hãy tưởng tượng bạn đang đẩy một bánh đà khổng lồ bằng thép. Ban đầu nó nặng nề, gần như không nhúc nhích. Bạn phải dồn toàn bộ sức lực cho từng vòng quay đầu tiên, chậm rãi, khó nhọc. Nhưng rồi, sau hàng trăm vòng kiên trì, bánh đà bắt đầu quay nhanh hơn, nhẹ hơn, cho đến khi tự nó vận hành bằng chính động năng mà bạn đã tích lũy”.

“Bánh đà doanh nghiệp không quay nhờ ước mơ rồi để đó, mà quay nhờ hành động lặp đi lặp lại, kiên định và có định hướng. Nhà lãnh đạo là người khởi động bánh đà ấy đầu tiên”, ông kết luận.

Soi chiếu vào T&T Group, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, có thể thấy rõ quy luật kinh điển này. Gần 2 thập kỷ trước, Bầu Hiển bắt đầu khởi động bánh đà. Ông và T&T dành nhiều năm tiếp theo để kiên trì “tích lũy động năng”, chuẩn bị nguồn lực để đạt đến bước nhảy vọt giai đoạn 2020-2025.

Từ nền tảng sẵn có, T&T của Bầu Hiển hoạt động với tâm thế góp sức xây dựng hạ tầng năng lượng chiến lược quốc gia. Điều này được minh chứng bởi các dự án tầm vóc, điển hình như Điện khí LNG Hải Lăng 1.500 MW tại Quảng Trị. Khi được vận hành vào năm 2029, dự án biến Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch lớn bậc nhất miền Trung. T&T Group cũng tiên phong trong lĩnh vực năng lượng mới tiềm năng như điện gió ngoài khơi, Hub khí LNG, hydrogen xanh, đầu tư nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS)…

Trong trung hạn, T&T đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện 16-20 GW, chiếm khoảng 10% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn từ nguồn năng lượng sạch nhằm hướng đến mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Về dài hạn, T&T đề xuất nghiên cứu xây dựng mô hình khu công nghiệp phụ trợ năng lượng tái tạo công nghệ cao tại Việt Nam với tầm nhìn bền vững. Như Bầu Hiển từng chia sẻ: “Khi Việt Nam phát triển nhiều dự án năng lượng tái tạo thì nhu cầu vật tư, thiết bị của ngành là rất lớn, phải nhập khẩu nếu như không sản xuất trong nước. Bởi vậy, chúng tôi nghĩ rằng trong 10 năm tới, khi đầu tư tiếp nhiều dự án năng lượng tái tạo, cần có nền công nghiệp năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ. Khi có công nghiệp phụ trợ năng lượng tái tạo, không những phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu cho khu vực, vì xu thế chung cũng là phát triển điện gió, điện mặt trời”.

Tổ quốc, con người và công nghệ

Bên cạnh câu chuyện kinh điển về quán tính bánh đà, theo các chuyên gia, một trong những “bí quyết” cốt lõi giúp Bầu Hiển và T&T thành công trong lĩnh vực năng lượng còn nằm ở việc luôn đặt 3 yếu tố Tổ quốc, công nghệ và con người lên hàng đầu.

Nam doanh nhân từng cho biết làm năng lượng không thể ăn xổi, không phải xin dự án chỉ để kiếm lợi nhuận mà là khát vọng tạo ra giá trị bền vững cho xã hội, cộng đồng, quốc gia.

Ông kể: “Có người khuyên: Ông Hiển ơi, ông làm năng lượng vất vả lắm, đầu tư nhiều tiền lắm. Nghe thì oách nhưng rủi ro, thời gian dài. Nhưng đất nước cần công nghệ, doanh nghiệp cần công nghệ. Mà có công nghệ mới trở thành các tỷ phú, có công nghệ mới điều tiết được sản xuất. Tôi đam mê công nghệ, muốn đi nhanh và phát triển thì phải là công nghệ cao. Tất cả lĩnh vực tôi đều quan tâm công nghệ và tập trung cho công nghệ cao”.

Quan điểm này được thể hiện rõ nét qua cách thức T&T hợp tác đối tác nước ngoài như Hanwha, Kogas, Kospo, SK Innovation (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojitz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP (Vương quốc Anh), Vinacom (Lào)…

Ông nêu quan điểm: “Trong hợp tác, hai bên cần thống nhất mục tiêu chiến lược, trong đó phải bám vào tầm nhìn quốc gia, đồng thời bảo đảm giữ nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, quá trình này luôn phải kèm theo 'điều kiện' chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực cho phía Việt Nam, để trong thời gian nhất định tự chủ về công nghệ, quản trị”.

“Quan điểm của tôi là đối tác nước ngoài khi vào Việt Nam vừa đầu tư có hiệu quả, nhưng đồng thời cần đóng góp, đầu tư vào sự phát triển bền vững của Việt Nam. Không thể vào đầu tư kiếm lợi nhuận rồi rút đi, bởi như thế đất nước ta không tiếp cận được công nghệ, con người không được đào tạo thì không phát triển được. Tôi nói quan điểm này với đối tác. Ban đầu họ không thích bởi có phần bị ép, nhưng sau đó thì trân trọng”, Bầu Hiển thẳng thắn.

Cũng theo lời người đứng đầu T&T Group, nhiều đối tác về sau đã gửi thư, bày tỏ đánh giá cao T&T Group về tính cộng đồng, luôn luôn muốn con người Việt Nam được tiếp cận, tiếp thu công nghệ, đất nước Việt Nam phát triển bền vững.

“Nói đến mốc năm 2045, khi Việt Nam là nước kinh tế phát triển, thì cần cái gì? Cần con người. Muốn có con người thì phải đào tạo, mà muốn đào tạo con người nhanh nhất là học đối tác nước ngoài, vừa làm vừa học, không gì bằng thực tế, chuyển giao công nghệ đào tạo tại chỗ”, Bầu Hiển nhấn mạnh.

Nhận định về Bầu Hiển và khát vọng của ông trong lĩnh vực năng lượng, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, khẳng định: “Qua theo dõi và tiếp xúc, tôi nhận thấy ông Đỗ Quang Hiển là một trong những doanh nhân đi đầu ủng hộ chính sách trên với các dự án năng lượng sạch đang được triển khai”.

Trở lại thời điểm hiện tại, Tập đoàn T&T Group vừa bước sang cột mốc 32 năm hình thành và phát triển. Cũng giống như lĩnh vực khác, với “địa hạt năng lượng”, T&T đang khẳng định vị thế của mình. Trong nước, hàng loạt dự án mang thương hiệu T&T đang góp phần giải bài toán an ninh năng lượng quốc gia. Tại nước ngoài, nhà máy điện gió Savan 1 cũng sẵn sàng đưa dòng điện sạch về Việt Nam. Trong tương lai gần, doanh nghiệp của Bầu Hiển tiếp tục nghiên cứu đầu tư nhiều dự án lớn tại Nha Trang, Cà Mau… với ý định hình thành “hub xuất khẩu” điện ra thị trường khu vực và thế giới.

Nhìn toàn cảnh, những bước đi nêu trên đã đặt viên gạch vững chắc trên con đường phát triển bền vững của T&T. Lớn hơn, đây là minh chứng khát vọng đồng hành đất nước phát triển năng lượng bền vững, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.