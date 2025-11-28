T&T Homes ra mắt Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM

Ngày 28/11, T&T Homes, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn T&T Group, chính thức vận hành Sales Gallery đầu tiên tại TP.HCM.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng thị trường phía nam, mà còn thể hiện cam kết của T&T Homes và T&T Group trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng tầm trải nghiệm khách hàng thông qua ứng dụng giải pháp công nghệ và mô phỏng thực tế tiên tiến.

Nghi thức cắt băng chính thức khai trương T&T Homes Sales Gallery.

Sự kiện khai trương văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes tại TP.HCM là hoạt động tiêu biểu trong chuỗi kỷ niệm 32 năm thành lập T&T Group.

Trong lĩnh vực bất động sản, T&T Group kiên định áp dụng quy trình thẩm định, pháp lý và triển khai bán hàng theo tiêu chuẩn chặt chẽ, nhằm bảo đảm tính minh bạch và uy tín trong quản trị dự án. Cách tiếp cận này giúp hạn chế các rủi ro phát sinh, đồng thời củng cố niềm tin và sự an tâm cho khách hàng, nhà đầu tư.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch điều hành T&T Group, khẳng định: “Sự kiện khai trương Văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes tại TP.HCM là sự kiện quan trọng, khẳng định vị thế của T&T Group, T&T Homes trong lĩnh vực bất động sản”.

Theo đó, văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes sẽ góp phần nâng tầm quản lý, khẳng định chiến lược kinh doanh chuyên nghiệp của T&T Group trong lĩnh vực bất động sản.

“Chúng tôi xác định luôn lắng nghe, cầu thị và hoàn thiện; lấy con người làm trụ cột, khách hàng làm trung tâm và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số để tạo bước bứt phá. Chúng tôi luôn tìm ra sự khác biệt để phát triển bền vững”, Chủ tịch điều hành T&T Group nhấn mạnh.

Việc đưa văn phòng đại diện và Sales Gallery của T&T Homes vào vận hành tại TP.HCM được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ. T&T Group hướng đến mô hình quản lý chuyên nghiệp, bài bản, tiếp nối nền tảng hệ sinh thái dự án bất động sản mà doanh nghiệp kiên định phát triển trong nhiều năm qua.

Sảnh chờ T&T Homes Sales Gallery tại TP.HCM được thiết kế sang trọng, hiện đại.

T&T Homes Sales Gallery tọa lạc tại tầng 1 Pearl 5 Tower (số 5 Lê Quý Đôn, phường Xuân Hòa), được định vị là “trung tâm trải nghiệm dự án” chuẩn mực. Tại đây, khách hàng có thể tiếp cận thông tin và khám phá sản phẩm thông qua các mô hình trưng bày trực quan và công nghệ trình chiếu hiện đại.

Không gian Sales Gallery được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm thị giác và cảm xúc, với chất liệu đá tự nhiên, trần cao thoáng, ánh sáng ấm, thể hiện uy tín, chuẩn mực của T&T Group trong phát triển bất động sản cao cấp. Trung tâm Sales Gallery là sa bàn quy mô lớn, tái hiện chính xác toàn cảnh quy hoạch, tiện ích và cảnh quan dự án, giúp khách hàng, nhà đầu tư hình dung rõ hơn về không gian sống, giá trị quy hoạch cũng như tiềm năng phát triển trong tương lai.

Sự khác biệt cốt lõi của T&T Homes Sales Gallery nằm ở việc sử dụng công nghệ như cầu nối xóa bỏ khoảng cách giữa bản vẽ và thực tế. Công nghệ VR360 đưa vào vận hành là điểm nhấn quan trọng, hiện thực hóa trải nghiệm thực tế.

Trải nghiệm cho phép khách hàng “dạo bước” bên trong dự án, khám phá từng căn nhà, từng tiện ích và quan sát phối cảnh chân thực như đang hiện diện trực tiếp tại khu vực phát triển. Công nghệ VR360 được ứng dụng nhằm tăng cường độ tin cậy, mang đến hình dung rõ nét về sản phẩm, từ công năng sử dụng đến tiềm năng gia tăng giá trị. Khi kết hợp với mô hình trưng bày, hệ thống tạo nên hành trình trải nghiệm liền mạch gồm xem, tương tác, cảm nhận và thấu hiểu, giúp khách hàng củng cố niềm tin và tự tin hơn trong từng quyết định giao dịch.

Các khu vực tiếp khách, tư vấn và thư giãn được bố trí gọn gàng, giữ tinh thần mở, nhiều ánh sáng tự nhiên, tối ưu hóa quá trình trao đổi thông tin. Màn hình LED cỡ lớn trình chiếu tiến độ và hình ảnh thực tế giúp thông tin được truyền tải rõ ràng, trực quan, hỗ trợ đội ngũ tư vấn và tăng trải nghiệm của khách hàng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc T&T Group, chia sẻ về các phân khu tại sa bàn của dự án T&T City Millennia.

Việc đưa T&T Homes Sales Gallery vào hoạt động tiếp tục củng cố chiến lược phát triển dài hạn của T&T Group tại thị trường bất động sản phía nam, nơi được coi là trọng điểm tăng trưởng kinh tế của cả nước. Điều này thể hiện nỗ lực của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa quy trình tư vấn, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến cho khách hàng trải nghiệm xứng tầm.

Với không gian được đầu tư kỹ lưỡng, mô hình trưng bày quy mô và nền tảng công nghệ mạnh mẽ, T&T Homes Sales Gallery tại TP.HCM được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng, khẳng định sự nghiêm túc trong việc xây dựng niềm tin và quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng và cộng đồng nhà đầu tư.