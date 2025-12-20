Suýt bị lừa sang Campuchia từ lời mời việc lương 800.000 đồng/ngày

Ngày 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, lực lượng Công an xã và an ninh cơ sở đã phát hiện, giải cứu 2 người dân nghi bị lừa đảo đưa sang Campuchia.

Theo thông tin ban đầu, khuya 19/12, Công an xã Bến Cầu cùng lực lượng an ninh cơ sở làm nhiệm vụ tuần tra thì phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên đã mời về trụ sở làm việc.

Hai người khai tên là Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 2001) và Lê Anh Tài (sinh năm 1988) cùng thường trú ở xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, đang tạm trú tại phường Thuận Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 18/12, Lê Anh Tài lên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm việc làm thì được một người phụ nữ kết bạn. Người này giới thiệu Tài lên Tây Ninh làm bốc vác với thù lao 800.000 đồng/ngày. Tài đồng ý và rủ Nguyễn Văn Ngọc cùng đi.

Đến 20h ngày 19/12, người phụ nữ thông qua Facebook nhắn tin nói cả hai ra ngã ba đường gần nhà có xe đến đón đi Tây Ninh. Tài và Ngọc sau đó được một ôtô màu trắng 4 chỗ đến đón đi.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường thuộc xã Phước Chỉ (tỉnh Tây Ninh) tài xế dừng lại vệ sinh, cả hai nghi bị lừa qua Campuchia nên mở cửa bỏ chạy về hướng xã Bến Cầu.

Khi đó, Công an xã Bến Cầu đang đi tuần tra cùng lực lượng an ninh cơ sở phát hiện nên đã mời cả hai người về trụ sở làm việc. Sau khi lấy lời khai, xác minh nhân thân, Công an xã Bến Cầu đã liên hệ với người nhà đến đón cả hai người về.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với thủ đoạn tuyển làm việc với mức lương hấp dẫn tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài.