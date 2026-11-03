Sushi Sachi - một điểm đến, ba trải nghiệm ẩm thực và giải trí

Ngày 16/10, Sushi Sachi khai trương tại tầng B1, Vincom Center Landmark 81. Toa tàu tại nhà hàng chuyên chở đĩa sushi và món ăn đến tận bàn thực khách.

Là thương hiệu mới thuộc hệ thống Sushi Hokkaido Sachi, Sushi Sachi chọn hướng đi riêng là mô hình băng chuyền kết hợp tàu siêu tốc giao món tận bàn. Thực khách chọn món trên thiết bị tại bàn, tàu lập tức lăn bánh và đưa món ăn đến tận nơi.

Trải nghiệm mới lạ kèm bảo chứng chất lượng

Theo định hướng trẻ trung, hiện đại, bữa ăn tại Sushi Sachi có thêm phần giải trí nhờ trò chơi tương tác trên tablet. Trong lúc thưởng thức sushi, thực khách có thể thử sức minigame, tích điểm và đổi quà ngay tại nhà hàng. Trò chơi nhỏ mang lại niềm vui cho buổi hẹn bạn bè, đồng thời tạo thêm hoạt động chung để gia đình gắn kết trong bữa ăn.

Thực khách nhận đĩa sushi từ tàu giao món chạy đến tận bàn.

Trải nghiệm mới lạ chỉ trọn vẹn khi đi kèm chất lượng món ăn. Kế thừa tiêu chuẩn từ Sushi Hokkaido Sachi, Sushi Sachi chú trọng nguyên liệu tươi và không sử dụng hàng đông lạnh. Mô hình gọi món lẻ từ 20.000 đồng/đĩa giúp thực khách linh hoạt lựa chọn theo sở thích, chi phí hợp lý. Người dùng bữa một mình có thể thử nhiều món trong ngân sách vừa phải, còn nhóm bạn dễ dàng chọn món theo khẩu vị riêng.

Thực khách gọi món và chơi minigame trên tablet tại bàn.

Nội thất Sushi Sachi mang phong cách Nhật Bản hiện đại, tông gỗ ấm áp và thiết kế tinh giản. Nhà hàng có khu vực riêng tư cho khách đi một mình, đồng thời bố trí không gian rộng rãi cho nhóm bạn và gia đình. Nhờ đó, thực khách có thể chọn Sushi Sachi cho nhiều dịp, từ bữa ăn cá nhân đến buổi gặp gỡ cuối tuần.

Khu vực bàn ngăn riêng dành cho khách dùng bữa một mình.

Ưu đãi dịp khai trương

Trong giai đoạn khai trương kéo dài đến hết 31/10, nhà hàng giảm 15% toàn bộ thực đơn. Đây là dịp để thực khách làm quen món ăn và cách gọi món bằng tablet kết hợp tàu siêu tốc giao món tận bàn.

Bên cạnh đó, chương trình Salmon Day giảm giá món cá hồi diễn ra mỗi ngày. Ưu đãi áp dụng tại Sushi Sachi Vincom Center Landmark 81, không cộng dồn thẻ thành viên hoặc chương trình giảm giá khác.

Mô hình giao món bằng tàu siêu tốc, trò chơi tương tác trên tablet và thực đơn gọi món lẻ linh hoạt giúp Sushi Sachi trở thành lựa chọn mới cho người yêu thích sushi và muốn khám phá cách thưởng thức khác biệt.