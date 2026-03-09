Supercent Vietnam - bước đi chiến lược của Supercent

Việc mở rộng Supercent ở Việt Nam phản ánh cam kết của công ty với chiến lược đầu tư bền vững, minh bạch, khẳng định vai trò quan trọng của thị trường trong hệ sinh thái toàn cầu.

Được thành lập năm 2021, Supercent là công ty game đạt hiệu suất ấn tượng trên thị trường toàn cầu nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu. Công ty ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trên phạm vi quốc tế, với hơn 1,4 tỷ lượt tải tích lũy trên toàn thế giới và hơn 60 triệu lượt cài đặt mới mỗi tháng.

Theo AppMagic, Supercent xếp hạng 7 trong số các nhà phát hành game toàn cầu theo lượt tải xuống tính đến đầu năm 2026 và đứng thứ 15 trong số các nhà phát hành ứng dụng, trở thành công ty game Hàn Quốc duy nhất lọt top 20 toàn cầu.

Thành công này đến từ các tựa game chủ lực như Pizza Ready, đứng đầu thể loại hybrid casual toàn cầu với hơn 400 triệu lượt tải, Snake Clash! với 195 triệu lượt tải, cùng hơn 20 tựa game khác, mỗi game đạt trên 10 triệu lượt tải.

Ông Byun Jihoon (bên trái) nhận giải thưởng tại Google Apps Summit 2025.

Tại sự kiện Google Apps Summit 2025 tổ chức tại TP.HCM, Supercent được vinh danh với giải thưởng AI Innovation Pioneer, ghi nhận cách tiếp cận của công ty trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm tạo ra trải nghiệm người dùng đột phá.

Không dừng ở thử nghiệm công nghệ, Supercent chủ động chuyển mình sang mô hình phát hành dựa trên AI. Trong đó, AI được tích hợp một cách hệ thống và liền mạch xuyên suốt toàn bộ quy trình: Phát triển sản phẩm, đảm bảo chất lượng đến vận hành game live, nhằm nâng cao hiệu quả và mang lại giá trị bền vững cho người dùng.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của công ty công nghệ quốc tế, Supercent cho biết quyết định lựa chọn Việt Nam là kết quả của chiến lược được nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp tầm nhìn phát triển dài hạn của công ty.

Supercent Vietnam hiện được dẫn dắt bởi ông Byun Jihoon, người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành game. Trước khi gia nhập Supercent, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng và góp phần vào thành công của các công ty game quốc tế như 111%.

Với kinh nghiệm sâu rộng trong phát triển sản phẩm, vận hành và mở rộng thị trường, ông mang đến kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục hành trình tăng trưởng và định vị Supercent Vietnam như “thành viên” chiến lược trong hệ sinh thái toàn cầu của Supercent.

Ông Byun Jihoon với vai trò diễn giả chính tại Vietnam Game Connect 2025.

Trong sự kiện Vietnam Game Connect 2025, Giám đốc điều hành Supercent Vietnam chia sẻ góc nhìn chiến lược về việc tối ưu hóa khả năng giữ chân người chơi và doanh thu thông qua thiết kế hành trình trải nghiệm trong game, đồng thời giới thiệu ví dụ vận hành thực tế từ tựa game chủ lực “Snake Clash!”, cho thấy cách dữ liệu và công nghệ được ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả phát hành và mở rộng quy mô sản phẩm ra thị trường toàn cầu.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện Supercent Vietnam cho biết: “Chúng tôi xem Việt Nam như trung tâm game thế hệ mới, nơi hội tụ những cá nhân tài năng với khả năng sáng tạo và năng lực thực thi mạnh mẽ. Với niềm tin đó, Supercent mong muốn phát triển lâu dài tại Việt Nam và đồng hành cùng các studio trong nước để thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên quy mô toàn cầu.”

Trong giai đoạn đầu, Supercent Vietnam xác định tập trung thu hút và phát triển vị trí cốt lõi, xây dựng nền tảng vận hành vững chắc để hỗ trợ chiến lược mở rộng bền vững dài hạn. Công ty chú trọng xây dựng môi trường làm việc ổn định, tôn trọng và hỗ trợ sự phát triển lâu dài của đội ngũ nhân sự.

Từ giai đoạn onboarding, nhân viên được cung cấp trang thiết bị hoàn toàn mới, tham gia chương trình đào tạo riêng biệt theo từng bộ phận. Đồng thời, nhân viên có cơ hội trao đổi trực tiếp với đội ngũ lãnh đạo để hiểu rõ tầm nhìn, văn hóa, phương thức vận hành của công ty.

Bên cạnh đó, các buổi chia sẻ chuyên môn do chuyên gia Supercent dẫn dắt giúp nhân viên tiếp cận kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển và vận hành game toàn cầu.

Đội ngũ Supercent tại Việt Nam và Hàn Quốc tương tác, phối hợp làm việc thông qua nền tảng trực tuyến.

Supercent Vietnam đang tuyển dụng nhiều vị trí chủ chốt như Game PM, Game Developer, Game 3D Artist, Game QA và UA Video Editor. Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ lên khoảng 200 nhân sự như một cột mốc ban đầu, và sẽ tiếp tục tăng trưởng trong các giai đoạn tiếp theo.

Supercent Vietnam chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động vận hành game, từ phát triển game mới, LiveOps đến sản xuất quảng cáo sáng tạo, đảm bảo chất lượng (QA) và chăm sóc khách hàng. Thông qua chiến lược phát triển nhân tài bài bản và định hướng đầu tư dài hạn, công ty hướng tới xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, đồng thời chào đón thêm nhiều nhân tài đồng hành và cùng phát triển trong chặng đường sắp tới.