Suntory Pepsico sẽ chuyển 4 dây chuyền từ TP.HCM về Long An

Suntory PepsiCo Việt Nam lên kế hoạch chuyển 4 dây chuyền sản xuất nước có ga và nước đóng chai Aquafina với công suất gần 450 triệu lít/năm từ TP.HCM về Long An.

Hiện trạng Dự án Suntory PepsiCo Long An hồi tháng 4/2024. Ảnh: CTD.

Trong báo cáo đánh giá tác động môi trường mới nhất của dự án tại Long An, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam (SPVB) cho biết sẽ chuyển 4 dây chuyền sản xuất từ nhà máy ở quận 12, TP.HCM về Dự án Suntory PepsiCo Long An tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

SPVB cho biết việc chuyển các dây chuyền sản xuất này sẽ giúp tối ưu hóa hoạt động và thuận lợi hơn cho sản xuất nhờ vào hệ thống giao thông, điện, nước và xử lý chất thải đã hoàn chỉnh tại Long An.

Được biết, dự án Suntory PepsiCo Long An có diện tích khoảng 20 ha, được khởi công vào tháng 4 năm nay.

Đây là nhà máy thứ 6 của Suntory PepsiCo, được xem là nhà máy có quy mô lớn nhất và hiện đại nhất của tập đoàn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tính đến nay với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD .

Với việc di dời dây chuyền sản xuất, tổng công suất của Dự án Suntory PepsiCo Long An sẽ tăng từ 796 triệu lít/năm lên 1,244 tỷ lít/năm.

Dự kiến, dự án sẽ lắp đặt 8 dây chuyền sản xuất, gồm nước uống đóng chai, đồ uống có ga và không ga. Các dây chuyền này sẽ lắp đặt dần trong năm 2025-2028.

Trong đó, 4 dây chuyền được chuyển từ TP.HCM về Long An gồm 2 dây chuyền sản xuất đồ uống có ga (dự kiến lắp đặt trong năm 2025) và 2 dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai Aquafina (lắp đặt trong năm 2026).

Tổng cộng, dự án có công suất hàng năm là 485 triệu lít nước uống đóng chai, 623 triệu lít đồ uống có ga, và 136 triệu lít đồ uống không ga. Toàn bộ sản phẩm này sẽ phục vụ thị trường trong nước.

Theo SPVB, dự án đang triển khai hoạt động xây dựng các hạng mục công trình như làm móng và lắp đặt các công trình phụ trợ phục vụ giai đoạn xây dựng (nhà điều hành, khu vệ sinh, khu lưu chứa chất thải...). SPVB cho biết dự án có thể sẽ hoạt động từ quý I/2026.

Suntory PepsiCo Việt Nam là liên minh chiến lược giữa Tập đoàn Suntory (Nhật Bản) và PepsiCo (Mỹ). Suntory PepsiCo hiện sở hữu dây chuyền sản xuất và mạng lưới phân phối danh mục sản phẩm đa dạng như Pepsi, 7up, Sting, Tea+...