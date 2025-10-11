Sunshine Legend City lập kỷ lục mới với hơn 5.000 booking đợt 2

Sau kỷ lục “sold out” 1.067 căn chỉ trong 5 tiếng ra hàng đợt 1, Sunshine Legend City tiếp tục tiếp tục tạo kỷ lục mới khi công bố ra hàng đợt 2 với hơn 5.000 booking mới.

Theo ghi nhận từ nhiều sàn giao dịch lớn tại Hà Nội, thông tin ra hàng đợt 2 của dự án Sunshine Legend City đã nhanh chóng kích hoạt “cơn sốt” đặt chỗ sớm, đặc biệt từ nhóm khách mua ở thực và nhà đầu tư phía Bắc. Chỉ sau ít ngày hé lộ, hàng chục sàn đã đồng loạt báo về hơn 5.000 lượt booking, trong khi giỏ hàng thực tế thấp hơn đáng kể, cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt ngay từ giai đoạn đầu.

“Hiện tượng booking” tại khu Đông: Giá thấp hơn 20-25% nhưng vẫn giữ chuẩn bàn giao 5 sao

Lý giải sức nóng này, bà Thu Hà, quản lý cấp cao của một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội cho rằng mức giá chỉ từ hơn 5x triệu/m2, thấp hơn 20-25% so với khu vực của Sunshine Legend City chính là “đòn bẩy” quan trọng khiến thị trường phản ứng rất nhanh.

Theo giới phân tích, mức giá này không phải ưu đãi ngắn hạn mà xuất phát từ mô hình phát triển khép kín của Sunshine Group, giúp kiểm soát chi phí ở nhiều khâu, từ xây dựng, công nghệ tới phân phối. Đáng chú ý là doanh nghiệp cũng chủ động giảm biên lợi nhuận để hưởng ứng định hướng hạ nhiệt giá nhà của Chính phủ. Nhờ đó, giá bán hợp lý nhưng vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn bàn giao cao cấp, một lợi thế hiếm thấy trong bối cảnh giá căn hộ cao cấp khu Đông đã chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Từ góc độ thị trường, ông Trịnh Lượng, một nhà đầu tư lâu năm, nhận định với những dự án đã có "tiền sử" thanh khoản tốt như Sunshine Legend City, chỉ cần hé lộ đợt hàng mới, khách sẽ chốt rất nhanh. Thêm vào đó, ở các dự án quy mô lớn, các phân khu sau thường có vị trí đẹp hơn nên giá bán thường cao hơn giai đoạn đầu. Vì vậy, tâm lý “booking càng sớm càng có lợi” đang thể hiện rất rõ ở đợt ra hàng lần này của Sunshine Legend City.

6 tòa tháp Legend 9 - Legend 12B ra hàng nằm tại trung tâm dự án, sở hữu mặt tiền ôm trọn dòng sông di sản Cửu An dài hơn 2 km, liền kề cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cùng tầm nhìn hướng sông Hồng khoáng đạt.

Tọa độ trung tâm - lợi thế kép từ cảnh quan và hạ tầng

6 tòa tháp Legend 9 - Legend 12B được giới thiệu trong đợt này nằm tại vị trí trung tâm dự án, sở hữu mặt tiền ôm trọn dòng sông Cửu An dài hơn 2 km và tầm nhìn hướng sông Hồng. Đây cũng là trục kết nối trực tiếp với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới trung tâm Hà Nội và các khu vực vệ tinh, đặc biệt qua các tuyến vành đai và cầu Ngọc Hồi vừa khởi công.

Dự án được đánh giá có thiết kế nổi bật bậc nhất khu vực với facade kính Low-E 3 lớp chạm sàn, tạo nên diện mạo sang trọng và hiện đại.

Sở hữu mặt thoáng 360 độ toàn diện, mỗi tòa tháp Sunshine Legend City được đánh giá nổi bật về thiết kế khi sử dụng facade kính Low-E 3 lớp chạm sàn, tối ưu ánh sáng tự nhiên, nâng chuẩn thẩm mỹ đô thị. Dự án có các loại hình căn hộ đa dạng, từ Smart Studio phù hợp cho người độc thân tới những căn 1PN, 1PN Vip, 2PN, 2PN Vip, 3PN, Sky Villa dành cho các gia đình tìm kiếm không gian sống chất lượng, cùng thiết kế thông minh, tối ưu công năng, đáp ứng mọi nhu cầu an cư và đầu tư.

Điểm nhấn khác khiến dòng sản phẩm này trở thành “hiện tượng booking” là tiêu chuẩn bàn giao cao cấp từ gói hoàn thiện cơ bản đến full nội thất rời 5 sao đến từ các thương hiệu quốc tế như Grohe, Bosch, Hafele, Kohler, Eurowindow, Porta, Morgen, Soho, Suofeiya, Haier… hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng. Đây là mức bàn giao thường chỉ thấy ở các dự án cao cấp trung tâm.

3 tầng hầm Smart Parking, 5 tầng thương mại dịch vụ cao cấp, 2 căn hộ/thang máy/tầng

Sức hấp dẫn của Sunshine Legend City còn được giới đầu tư đánh giá bằng loạt tiêu chuẩn cao cấp hiếm thấy trong khu vực: một trong những khu đô thị đầu tiên tại phía Đông có 3 tầng hầm Smart Parking, 5 tầng thương mại dịch vụ và mật độ lý tưởng trung bình 2 căn hộ/thang máy/tầng - đảm bảo sự thuận tiện cho cư dân.

Dự án sở hữu 5 tầng thương mại dịch vụ khối đế với trải nghiệm thông tầng độc đáo, cùng chuỗi trải nghiệm đa dạng từ văn phòng, thư viện, khu gym-fitness, pickleball, đến GenZ Hub - điểm hẹn kết nối của thế hệ trẻ.

Tại cụm toà tháp L9-12B đang ra mắt, không gian GenZ Hub được “may đo” cho giới trẻ, với các khu học tập (Co-working trong nhà, ngoài trời, thư viện mở …), khu thư giãn giải trí (Bể bơi ngoài trời, sân tập bóng rổ, pickleball…), coffee lounge, khu văn phòng startup hiện đại…

Bên cạnh đó là hơn 31.000 m2 cảnh quan mặt nước, hệ tiện ích 5 sao đồng bộ gồm phố đi bộ, phố mua sắm trên không, tổ hợp nghệ thuật 3D Mapping, Hologram, sky bar, clubhouse, trường học quốc tế… cộng hưởng cùng hơn 1000 tiện ích đã hiện hữu tại khu Đông Thủ đô, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, giải trí, giáo dục… cho đa thế hệ.

Với kỷ lục hơn 5.000 booking có thể thấy cầu thực và cầu đầu tư tại khu Đông vẫn rất mạnh, nhất là khi xuất hiện những dự án hội tụ giá hợp lý, vị trí đắc địa, chất lượng cao cấp và pháp lý minh bạch. Với chiến lược giá khác biệt và tốc độ hấp thụ nhanh, Sunshine Legend City được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm sáng nổi bật của thị trường Hà Nội, Hưng Yên cuối năm 2025.