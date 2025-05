Sun Group muốn đẩy nhanh 2 dự án gần 1 tỷ USD ở Bình Dương

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương mới đây đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group nhằm trao đổi về tiến độ triển khai 2 dự án khu đô thị lớn tại TP Bến Cát.

Chủ tịch Sun Group đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho 2 dự án khu đô thị tại TP Bến Cát. Ảnh: UBND tỉnh Bình Dương.

Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Dương mới đây, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Sun Group, đề xuất chính quyền tỉnh tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh quá trình đầu tư các khu đô thị Bắc An Tây và Đông An Tây.

Dự án khu đô thị Bắc An Tây nằm trên địa bàn phường An Tây, có quy mô 70 ha, tổng vốn đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng . Trong đó, chi phí thực hiện sơ bộ khoảng 8.200 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư gần 2.900 tỷ đồng .

Dự kiến, khu đô thị sẽ phát triển khoảng 3.000 căn nhà và căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở cho khoảng 10.000 người. Các loại hình bất động sản bao gồm căn hộ chung cư, nhà liền kề với chức năng hỗn hợp (bán, cho thuê, thuê mua). Ngoài ra, dự án còn tích hợp hệ thống công trình thương mại, giáo dục, y tế.

Liên danh thực hiện dự án gồm Công ty TNHH Đầu tư Biển Đẹp Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long.

Trong khi đó, khu đô thị Đông An Tây nằm tại phường An Tây và xã Phú An, có diện tích hơn 288 ha. Tổng mức đầu tư dự án hơn 13.500 tỷ đồng , trong đó chi phí thực hiện khoảng 9.900 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 3.600 tỷ đồng .

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 7.100 sản phẩm nhà ở, bao gồm nhà liền kề, biệt thự, khu tái định cư, cùng hệ thống tiện ích thương mại - dịch vụ, trường học, cơ sở y tế. Dân số dự kiến khoảng 14.300 người.

Liên danh đầu tư là Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc và Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long.

Trước đề xuất của Sun Group, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đề nghị các sở, ngành, địa phương cùng vào cuộc, tập trung nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Thời gian qua, Sun Group liên tiếp đẩy mạnh phát triển các dự án mới ở khu vực phía Nam, đặc biệt là các địa bàn sắp sáp nhập thành TP.HCM.

Đầu năm nay, Sun Group đề xuất triển khai 3 dự án lớn ở TP Thủ Đức là khu đô thị Trường Thọ, khu thể thao Rạch Chiếc và Công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Nếu được thực hiện, đây sẽ là những dự án đầu tiên của tập đoàn này tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào giữa tháng 4, Chủ tịch Sun Group cũng đề xuất phát triển loạt dự án lớn trên địa bàn tỉnh gồm: Tổ hợp thương mại dịch vụ mũi Nghinh Phong; Khu đô thị Cù lao Bến Đình; Khu đô thị mới kết hợp du lịch dịch vụ đảo Gò Găng; Khu du lịch sinh thái Bắc Phước Thắng; Khu đô thị Tây Nam Bà Rịa và các dự án tại Côn Đảo.

Cách đây ít ngày, Sun Group đã khởi công dự án Khu đô thị Đường 3 Tháng 2 tại phường 10 và 11 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Dự án có quy mô khoảng 96 ha, tổng mức đầu tư lên đến 37.000 tỷ đồng .