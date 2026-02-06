Sức mạnh nào khiến giá bạc biến dạng?

Bạc giống như thái tử Lưu Tú đang bị đuổi cùng giết tận bởi “Vương Mãng trong giới ngân hàng”, đến nay đã được 50 năm rồi. Sự “truy sát” này chính là đàn áp về mặt giá cả.

“Khám phá về giá” phát hiện ra điều gì?

Bất luận từ tỷ giá vàng - bạc trong lịch sử, mối quan hệ giữa cung và cầu thị trường, hoặc lạm phát, đều không thể giải thích tại sao giá bạc ở mức 20 đô-la mỗi ounce ngày nay (*) thấp hơn nhiều so với mức 50 đô- la năm 1980! Loại sức mạnh nào có thể làm biến dạng giá bạc nghiêm trọng đến mức này?

Trong một thời gian dài, do mối quan hệ tiền tệ tự nhiên giữa vàng và bạc, tỷ giá giữa chúng được giữ ở mức siêu ổn định trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Mối liên hệ vững chắc này từ lâu cũng khắc sâu trong ký ức của các nền văn minh. Nó vượt qua thời gian, không gian, tôn giáo, địa lý và ý thức hệ.

Nó bền chặt hơn nhiều so với “đồng đô-la mạnh” nhân tạo của các chủ ngân hàng quốc tế. Mọi người đều biết, bạc là loại tiền tệ với chất lượng cao nhất, và được phân phối rộng rãi hơn vàng. Bởi lẽ việc ăn-mặc-ở hằng ngày đa phần là các giao dịch nhỏ, trong khi vàng thường chỉ liên quan đến những giao dịch rất lớn. Do đó, bạc không chỉ là tiền thật mà còn có tính thanh khoản cao hơn vàng.

Để bảo vệ lợi ích to lớn của việc phát hành đồng đô-la, các chủ ngân hàng phải thoát khỏi sự trói buộc của các loại tiền vàng - bạc và phải xóa bỏ chúng. Nếu muốn xóa bỏ vàng và bạc, trước tiên bạn phải xóa bỏ bạc, vì bạc liên quan chặt chẽ với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Chỉ khi khiến cho chúng ta không thể tìm thấy bạc trong cuộc sống hằng ngày, không thể sử dụng bạc khi mua nhu yếu phẩm nữa thì mới khiến họ hoàn toàn lãng quên chức năng tiền tệ của bạc. Do đó, chiến lược của các chủ ngân hàng quốc tế là: muốn chinh phục tiền tệ, trước tiên phải chinh phục vàng, để chinh phục vàng, trước tiên phải chinh phục bạc!

Giá bạc là một điều bí ẩn trong thế giới tiền tệ. Ảnh: Outlook Money.

Ngày nay, mặc dù đồng đô-la đã chiếm đoạt “ngai vàng tiền tệ” như Mỹ hằng mong đợi, nhưng xét cho cùng vị “ngụy hoàng đế” này vẫn chỉ là “giả” mà thôi. Các chủ ngân hàng quốc tế vẫn luôn thấp thỏm không yên, bởi lẽ một khi gió thổi cây lay, dân tình sẽ lập tức nghĩ đến vàng và bạc. Các chủ ngân hàng quốc tế luôn giữ một tâm thế “vừa căm hận, vừa sợ hãi” đối với vàng và bạc.

Tâm lý này của họ giống với việc Vương Mãng soán ngôi trong lịch sử Trung Quốc, khi ông ta chỉ muốn giết sạch tất cả những người họ Lưu trong thiên hạ. Bạc giống như thái tử Lưu Tú đang bị đuổi cùng giết tận bởi “Vương Mãng trong giới ngân hàng”, đến nay đã được 50 năm rồi. Sự “truy sát” này chính là đàn áp về mặt giá cả.

Các chủ ngân hàng quốc tế hi vọng rằng chúng ta đều coi bạc như một kim loại thông thường, một nguyên liệu công nghiệp nói chung. Bởi vì chúng ta vẫn không thể quên rằng, suốt hàng ngàn năm nay bạc luôn được coi là “vua của các loại tiền tệ” giống như vàng.

Thế nên các chủ ngân hàng quốc tế trước tiên đã trục xuất bạc ra khỏi cung điện tiền tệ - ngân hàng trung ương, sau đó cố tình ép giá bạc xuống thật thấp, giáng nó thành “thường dân” cùng với đồng, sắt, chì, kẽm... lang bạt kỳ hồ nơi đầu đường ngõ phố như một loại hàng hóa phổ thông.

Thị trường bạc là một địa bàn nhỏ hơn nhiều so với thị trường vàng, họ đã sử dụng phương pháp “bán khống vô căn cứ” với quy mô lớn để hạ giá bạc. Đồng thời sử dụng sợi thừng mang tên “bạc giá rẻ” để kìm giữ con ngựa hoang “tăng giá vàng”, đây thực sự là một chiến lược kiểm soát giá mang lại hiệu quả cao. Chỉ cần đàn áp được giá bạc thì có thể khiến cho ván bài tài chính toàn cầu - với cốt lõi là tiền giấy đô-la, có thể tạo ra lợi nhuận khổng lồ và vĩnh cửu cho các chủ ngân hàng quốc tế!

Từ năm 1990 đến 2003, giá bạc từ gần 50 đô-la/ ounce năm 1980 bị triệt tiêu chỉ còn 4 - 5 đô-la/ ounce. Ngay khi bạc ở mức tồi tệ nhất, một số người có cái nhìn sâu sắc đã thấy cơ hội đầu tư từ sự mất giá nghiêm trọng của bạc. Quỹ đầu tư do nhân vật nổi tiếng, Buffett, quản lý, mua gần 130 triệu ounce bạc theo đợt trong giai đoạn 1997-1998, chiếm 1/4 sản lượng bạc hằng năm của thế giới vào thời điểm đó, về cơ bản là kiểm soát được lượng bạc tích lũy suốt mấy chục năm.

Điều khó hiểu là tại sao Buffett lại nhanh chóng bán hết bạc vào năm 2006. Giá mua trung bình của ông là 6 đô-la/ounce và giá bán chỉ là 7,5 đô-la. Bản thân Buffett cũng thừa nhận rằng thương vụ này không được ổn thỏa cho lắm. “Tôi đã mua sớm và bán cũng sớm. Đây là sai lầm của tôi. Đầu cơ đến cuối cùng mới là điều điên rồ nhất.” Một sự trùng hợp cực kỳ ngẫu nhiên là không lâu sau khi Buffett bán hết số bạc, Quỹ Giao dịch Bạc (ETF) đầu tiên do Ngân hàng Barclays thiết lập cũng đã nhận được giấy phép khai trương trên thị trường chứng khoán Mỹ năm 2006.

Có tin đồn rằng Ngân hàng Barclays đã “mượn” hoặc mua 130 triệu ounce bạc từ Buffett để làm tài sản đảm bảo cho nghiệp vụ giao dịch bạc của quỹ, đó chính xác là tổng số bạc đang nằm trong tay Buffett. Năm 2006, khi thị trường bạc bắt đầu khởi động, Buffett đã bán hết số bạc. Ông đặt cược lớn như vậy, nhưng không vội vã đầu cơ giá bạc như anh em Hunter làm năm xưa, âm thầm chờ đợi thời cơ suốt 9 năm chỉ để kiếm vỏn vẹn 1,5 đô-la/ounce hay sao? Thương vụ mua bán này hết sức đáng ngờ. Rốt cuộc Barclays và Buffett đã âm thầm giao dịch ra sao, thế giới bên ngoài tuyệt nhiên không hề hay biết.

Một nhân vật khác cũng sở hữu khả năng phán đoán hết sức nhạy bén và có ảnh hưởng sâu sắc đối với thị trường bạc là Ted Butler. Butler là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai (futures contract) từ năm 1971, làm việc cho Merrill Lynch. Vào giữa những năm 1980, một khách hàng đã hỏi ông: “Thị trường bạc đang bị thiếu hụt nguồn cung, nhưng giá bạc không tăng suốt vài năm qua. Lý do là gì?”

Để giải thích nguyên nhân cho khách hàng, Butler bắt đầu nghiên cứu thị trường hợp đồng tương lai của bạc. Nhưng chính ông cũng cảm thấy hết sức khó hiểu. Ông biết rằng bạc đang bị thiếu hụt, nhưng không thể giải thích tại sao giá bạc không tăng. Sau này, dựa trên nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, Butler nhận thấy rằng lượng bạc bán khống trên thị trường luôn lớn hơn nhiều so với nguồn cung bạc sẵn có.

Hóa ra, có một tổ chức nào đó đang ngấm ngầm làm giảm giá bạc, vì vậy ông đã báo cáo hiện tượng thao túng thị trường cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC). Tuy nhiên, các bộ phận liên quan trả lời rằng không có vấn đề gì và bỏ ngoài tai kiến nghị của ông. Butler là một gã bướng bỉnh, phàm là những chuyện đã lộ rõ thì ông sẽ kiên quyết làm cho ra nhẽ.

Butler liên tục báo cáo với các ban ngành liên quan nhưng không có kết quả. Sau đó, nhờ có Internet, từ năm 1996, Butler bắt đầu phơi bày sự thật về tình trạng giá bạc thấp giả tạo thông qua Internet. Ông đăng tải trực tuyến những phân tích chi tiết hoặc nhận xét về thị trường bạc gần như mỗi tuần.

Với nhiều năm nghiên cứu và những bình luận liên tục về thị trường bạc, Butler dần trở thành một nhân sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực này. Ông tin rằng sự thao túng thị trường bạc là âm mưu “tệ hại nhất từ trước đến nay” của thế giới tư bản. Ngoài việc tiếp tục gửi thư nhiều lần cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ, ông cũng kêu gọi các nhà đầu tư cùng liên kết chống lại tình trạng thao túng thị trường bạc. Sau nhiều năm nỗ lực, hành vi thao túng của một số ngân hàng đầu sỏ trong việc đàn áp trái phép thị trường bạc (bao gồm cả vàng) đang ngày càng bị phơi bày, thu hút sự chú ý rất lớn trên toàn thế giới.

(*) Tác giả Song Hong Bing viết phần đầu bộ "Chiến tranh tiền tệ" năm 2007